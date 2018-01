Possibilità di impiego al Consorzio di Bonifica: bando per otto tirocini retribuiti, riservati a neodiplomati e neolaureati

giovedì, 11 gennaio 2018, 14:29

Otto possibilità di impiego, attraverso la forma di tirocini retribuiti, per altrettanti neodiplomati e neolaureati. Ad offrirle è il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, che ha pubblicato un apposito bando, con scadenza il 20 gennaio prossimo.

“Il Consorzio procede con l’attivazione di tirocini – recita una nota ufficiale dell’Ente - quali misure formative di politica attiva del lavoro, finalizzate a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e i tirocinanti allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo. A tal fine, il Consorzio sta cercando otto giovani di età compresa fra i 18 ai 29 anni in possesso di diplomi di geometra o perito edile o lauree di carattere giuridico-economico o umanistico, non occupati e in possesso di uno dei seguenti requisiti: residenti o domiciliati in Toscana, neo/diplomati o neo/laureati, entro ventiquattro mesi dal superamento con esito positivo dell’esame finale per il conseguimento di uno dei titoli di studio indicati; residenti o domiciliati in uno dei comuni rientranti nelle “aree di crisi complessa”, “aree di crisi semplice”, “aree interne – strategia regionale”, “aree interne – strategia nazionale”, “comuni Art. 107.3.c del TFUE” di cui all’allegato “A” alla Decisione n. 19 del 06/02/2017, per i quali non è previsto il vincolo dei 24 mesi”.

“Il tirocinio – prosegue la nota - avrà una durata di sei mesi. Ad ogni tirocinante sarà corrisposto un rimborso spese forfettario pari a euro 500 mensili lordi. Gli interessati possono presentare manifestazione di interesse e consenso al trattamento dei dati con la modulistica disponibile sul sito web del Consorzio a cui allegare il proprio curriculum datato e firmato (corredato di documento di identità) a mezzo lettera/PEC di trasmissione con oggetto “manifestazione di interesse per l’attivazione di 8 tirocini non curriculari. Il termine di presentazione è stabilito per le ore 12 del 20 gennaio 2018”.

Ogni altra informazione è disponibile sul sito internet del Consorzio, www.cbtoscananord.it.