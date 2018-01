Premio Organizzazione Mondiale del Turismo (Unwto) a La Valle dei Cavalieri

L'Organizzazione Mondiale del Turismo dell'ONU (Unwto) ha assegnato, a Madrid,un prestigio premio per l"Innovazione nel turismo alla cooperativa La Valle dei Cavalieri di Succiso, Centro visita del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano. La cooperativa-paese italiana, selezionata tra i finalisti, è salita sul podio come seconda classificata (la prima è un'impresa dell'India), ottenendo così un riconoscimento internazionale che rafforza l'immagine del nostro Appennino tosco-emiliano, in linea con l'inserimento di questo territorio tra le Riserve della Biosfera dell'UNESCO. La cooperativa paese di Succiso, nata 25 anni fa per garantire la sopravvivenza al borgo colpito da una grande frana e dallo spopolamento, ha prima garantito l'apertura dell'unico bar e negozio, poi ha avviato attività agro-silvo-pastorali e negli ultimi anni attività sempre più qualificate di ristorazione, ricettività, educazione ambientale (come Neve Natura e cultura d'Appennino),e via via servizi turistici e di ospitalità nel segno dell'autenticità e dei valori locali.

Succiso non era mai stato prima una meta turistica. In occasione della solenne cerimonia, La Valle dei Cavalieri ha avuto la possibilità di presentare i suoi progetti,in parte realizzati in collaborazione con il Parco Nazionale, al UNWTO Awards for Innovation in Tourism. Il Forum, giunto alla 14esima edizione, rappresenta una piattaforma mondiale per condividere le tendenze più innovative del settore e le buone pratiche di sviluppo sostenibile.

"C'è una piccola meravigliosa realtà dell'Appennino riconosciuta dall'ONU come eccellenza mondiale nella "innovazione d'impresa" nel campo del turismo – afferma il presidente del Parco Nazionale, Fausto Giovanelli - È di Succiso. È la Coop Valle dei Cavalieri, Centro visita del Parco Nazionale. Il Parco Nazionale ha investito e creduto da sempre nei valori etici, economici, sociali e ambientali di questa esperienza e delle persone che l'hanno realizzata. Questa non è una notizia di cronaca da bruciare in una giornata. E un segno di speranza e fiducia nei valori e nelle potenzialità del nostro territorio. Vorremmo che tutti i centri visita e i comuni del Parco Nazionale, tutta la regione e la destinazione turistica Emilia, tutta la Riserva della Biosfera dell'Appennino Tosco Emiliano condividessero il senso di questo riconoscimento e la soddisfazione dei premiati . È ancora di più le opportunità e responsabilità che ne derivano. Grazie ai "ragazzi" di Succiso che hanno lavorato con convinzione per raggiungere questo storico successo, delle persone rimaste, di quelli che vi tornano e di quelle che vi sono arrivate. E anche delle generazioni precedenti che hanno lasciato uno spirito e un senso di appartenenza straordinario"