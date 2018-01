Rimane aperta al transito dei veicoli via di Pizzorna, a Matraia, interessata da una frana causata dal maltempo

Altre notizie brevi

mercoledì, 17 gennaio 2018, 17:46

In merito al problema della sosta selvaggia davanti all'ingresso dell'Ospedale San Luca sollevato dalle organizzazioni sindacali, l'amministrazione comunale fa presente di aver già disposto fra le priorità di controllo della Polizia Municipale, il monitoraggio della viabilità di accesso al nosocomio lucchese, in modo da scoraggiare la sosta in divieto con...

mercoledì, 17 gennaio 2018, 16:45

In occasione della rappresentazione di La Wally Paolo Petronio presenta a Lucca il suo volume dedicato ad Alfredo Catalani giovedì 18 alle ore 18.30 a palazzo Bernardini. Interverrà il Maestro Gianfranco Cosmi.

mercoledì, 17 gennaio 2018, 15:04

Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Movimento 5 Stelle, CasaPound, liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento con un comunicato congiunto commentano la mancanza del numero legale all'ultimo consiglio comunale: "L'arroganza del centro sinistra ha superato il segno. Facendo mancare il numero legale al consiglio comunale convocato su richiesta delle opposizioni...

mercoledì, 17 gennaio 2018, 15:01

"Con tutta onestà - afferma Elisa Montemagni, Consigliere regionale della Lega - quando ho letto la notizia sul giornale, pensavo che fosse una classica "fake news" che va tanto di moda.

mercoledì, 17 gennaio 2018, 13:14

Prenderà il via venerdì 19 gennaio alla palestra della scuola primaria di Capannori, un laboratorio di danze etniche intitolato 'L'amicizia vien ballando' promosso dall'Osservatorio per la pace in collaborazione con associazione Samadhi dello Sri Lanka, associazione San Lorenzo dei Romeni di Lucca, la comunità marocchina di Capannori, la comunità senegalese...

martedì, 16 gennaio 2018, 19:01

Anas comunica che dalle 15:00 di domani, mercoledì 17 gennaio, sarà riaperta al traffico la strada statale 12 "dell'Abetone e del Brennero" in località Giardinetto, nel comune di Bagni di Lucca (km 60,150) dove lo scorso 10 gennaio una frana con caduta massi aveva reso necessaria la chiusura.

martedì, 16 gennaio 2018, 19:00

Oggi una delegazione dell’amministrazione comunale di Montecarlo, composta dai consiglieri comunali Roberto del Vigna e Marco Carmignani e Antonio Mattia ha incontrato il sindaco di Accumoli Stefano Petrucci. Ammonta ad oltre diecimila euro la cifra raccolta dalla comunità montecarlese che, unitamente agli altri fondi raccolti sul territorio lucchese, contribuiranno alla...

martedì, 16 gennaio 2018, 15:45

Confermato il senso unico in via del Fondaccio e confermato il senso unico in via delle Suore, eccetto il tratto che va dalla casa di riposo ‘La Perla’ fino all’incrocio con via Lombarda, a Lammari, che torna a doppio senso.

martedì, 16 gennaio 2018, 15:44

Anche nella Piana di Lucca, così come in tutta Italia, CasaPound inizia a raccogliere le firme necessarie per presentarsi alla tornata elettorale del 4 marzo. Il candidato premier sarà Simone Di Stefano."Il nostro movimento - afferma Fantozzi Fabrizio responsabile di CPI Piana di Lucca - radicato ormai su tutto il...

martedì, 16 gennaio 2018, 15:26

La verdura e la frutta bio dell' "orto condiviso" vengono offerte tutti i venerdì nella sede del "Progetto Lavoro" di San Vito (Lucca). È questo il primo percorso attivato per permettere alle persone con patologie psichiatriche prese in cura dall'Unità funzionale Salute Mentale Adulti dell'ex Azienda Usl 2 di Lucca,...