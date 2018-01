Sanità pubblica veterinaria, martedì 30 la presentazione di un libro

Altre notizie brevi

lunedì, 29 gennaio 2018, 18:29

"Un galantuomo della politica". Così Stefano Baccelli definisce Giuseppe Cavalli, nell'esprimere cordoglio e dispiacere per la sua scomparsa. "Apprendo la notizia della scomparsa di Giuseppe, un uomo appassionato della vita e del bene comune, che ha agito sempre nell'interesse di tutti.

lunedì, 29 gennaio 2018, 17:07

Per i "Pomeriggi di Cultura e d'amicizia" promossi dall' Associazione di VolontariatoCentro Chiavi d’Oro” di Lucca, giovedì 1 febbraio 2018, alle ore 16,00, nei locali del Centro, è previsto un concerto degli "African Perfect Harmony", un gruppo musicale composto di undici elementi nato presso il centro di accoglienza delle Tagliate...

lunedì, 29 gennaio 2018, 14:19

Domani alle ore 18, presso LUCCA LIBRI - LIBRERIA CAFFE' LETTERARIO in Viale Margherita 113 a Lucca Paolo De Luca presenterà il suo libro APPRENDISTI STREGONI - MAPPA DEL POPULISMO IN EUROPA. L'autore è un giornalista ed ha lavorato per oltre 30 anni alla RAI occupandosi di politica interna ed...

lunedì, 29 gennaio 2018, 12:52

Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara ricorda a tutti i soggetti interessati la scadenza annuale del contributo Siae, fissata per il 28 febbraio, invitandoli a recarsi in una delle sedi dell’associazione (Lucca, Massa, Viareggio, Castelnuovo, Capannori e Pietrasanta), per ritirare l’attestazione e usufruire dello sconto...

lunedì, 29 gennaio 2018, 12:20

Terzo appuntamento con la rassegna "A veglia col Ponte" promossa dall'associazione culturale "Ponte" con la collaborazione del Comune di Capannori per valorizzare le tradizioni del territorio. Domani (martedì 30 gennaio) alle ore 21 al museo Athena in via Carlo Piaggia a Capannori sarà presentata la pubblicazione "...il nostro '900...Tra racconti...

lunedì, 29 gennaio 2018, 11:01

Il museo rossonero, posto sotto la Curva Ovest dello stadio Porta Elisa, oltre a stasera, resterà aperto anche le sere di martedì 30 gennaio e mercoledì 31 gennaio dalle ore 21.00 alle ore 22.30. Durante gli orari di apertura sarà ancora possibile versare un contributo per consentire a Lucca United...

lunedì, 29 gennaio 2018, 10:18

Parte a Lucca un laboratorio rivolto ai bambini dai 4 agli 8 anni, per il potenziamento dei pre-requisiti degli apprendimenti e delle abilità di lettura-scrittura. Il laboratorio prevede una serie di incontri settimanali di due ore centrati sullo sviluppo, integrazione e potenziamento della metafonologia, denominazione rapida, meta-cognizione, abilità grafo-motorie e...

lunedì, 29 gennaio 2018, 09:49

Matteo Petrini, coordinatore comunale Fratelli d'Italia Capannori, annuncia che l'avvocato Stefano Della Nina si metterà a disposizione dei cittadini per fare chiarezza sull'addebitamento in bolletta delle compagnie telefoniche."I recenti interventi da parte dell'AGCOM (autorità Garante per le Comunicazione) e del governo - spiega - hanno dichiarato illegittima la prassi con...

lunedì, 29 gennaio 2018, 09:31

"CasaPound Italia sarà presente alle prossime elezioni politiche del 4 marzo in tutti i collegi uninominali e plurinominali della Toscana", queste le prime dichiarazioni di Eugenio Palazzini, Responsabile regionale di CPI. "In appena quindici giorni abbiamo raccolto quasi tremila firme in tutta la regione", prosegue Palazzini, "e lo slancio con...

domenica, 28 gennaio 2018, 20:14

Mercoledì 31 gennaio alle 18 presso l'auditorium della Fondazione Banca del Monte in piazza S. Martino, si terrà un incontro durante il quale lo scrittore Pietro Caliceti presenterà il suo libro "BitGlobal". L'incontro sarà organizzato dalla Società lucchese dei lettori.