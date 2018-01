Secondo compleanno per Ego City Fit Lab

venerdì, 5 gennaio 2018, 12:11

Festa grande con un'intera settimana Aperta al Pubblico ( dall'8 al 14 gennaio) per il secondo anno di attività di Ego City Lab: il nuovo Fitness Concept di casa Ego Wellness sorto vicino al Centro storico di Lucca, in Via Carlo Del Prete 51 e ispirato dalle Fitness Boutique delle realtà metropolitane internazionali. Ideato e realizzato secondo i principi fondamentali della urban philosophy, proprio per continuare ed ampliare l’invito a tutti i lucchesi (e non solo), con l'obiettivo di sperimentare gli immensi benefici di una sana vita attiva.

I lunghi viaggi di confronto e di formazione in tutto il mondo e l'esperienza approfondita in 34 anni di storia sul territorio di casa Ego Wellness, hanno reso possibile la nascita di Ego Fit Lab.

Il luogo ideale per avvicinarsi all'attività motoria in un ambiente decisamente "a misura di persona", al di fuori di ogni stress, che offre la grande opportunità di conoscere e acquisire nuove, qualitative e personalizzate esperienze di movimento. Un “Mini-Club” straordinariamente intimo e riservato, un vero gioiello di Fit-Design, dove la prima sensazione è quella di avere "una palestra tutta per sé". Spesso l'esigenza di maggior riservatezza è una scelta, altre volte una necessità, in ogni caso è la proposta Ego City, caratterizzata dall'alta qualità e dalla professionalità riconosciute. Un vero "laboratorio del movimento", molto accogliente in ogni suo aspetto, nel quale la squadra dei coach Ego segue ogni suo cliente sia in percorsi one to one di personal training, sia in esperienze di allenamento in mini group (2-3 persone) e small group (7-8) condividendo con i clienti stessi gli obbiettivi e conseguentemente l'iter degli allenamenti da seguire.

"Ego City Fit Lab, a Lucca", sottolinea Renato Malfatti, titolare Ego, "riesce a vivere oggi la grande opportunità di trasmettere l'idea, l'impegno e la promozione di una cultura centrata sui benefici dell'attività motoria per un benessere psico-fisico a tutto tondo. Due anni molto importanti che danno ulteriore linfa alla nostra voglia di crescere, di innovare, di sperimentare, di evolvere ancora sempre al servizio della nostra città, per offrire nuove opportunità per contribuire a rendere sana e felice la nostra cittadinanza." Per approfondimenti e informazioni chiamare lo 0583-312030, www.egocity.it.