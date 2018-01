Si presenta il libro di Pietro Caliceti 'BitGlobal'

Altre notizie brevi

domenica, 28 gennaio 2018, 11:49

Si apre anche per i medici specializzati della Toscana più “anziani” la possibilità di ottenere un risarcimento per le retribuzioni non corrisposte dallo Stato Italiano durante gli anni di specializzazione. La Corte di Giustizia Europea nei giorni scorsi si è espressa sulla questione, stabilendo che “Qualsiasi formazione a tempo pieno...

domenica, 28 gennaio 2018, 09:54

Progressisti e Valori, nella persona del responsabile Domenico Capezzoli, plaude alla richiesta di intervento alla giunta regionale da parte del consigliere regionale e presidente commissione ambiente e territorio Stefano Baccelli."Nel febbraio 2017 - spiega Capezzoli -, ci fu uno sversamento di oli esausti che inquinarono un canale di scolo.

sabato, 27 gennaio 2018, 20:17

Tre incontri a Lucca con i docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore per un corso di formazione dal titolo "Moravia, La provinciale. Dalla pagina allo schermo". L'iniziativa è organizzata dal Centro di cultura per lo sviluppo di Lucca dell'Università Cattolica, col patrocinio dell'Ufficio Scolastico IX di Lucca e Massa Carrara,...

sabato, 27 gennaio 2018, 16:19

Inaugurata stamani la mostra fotografica sul campo di sterminio italiano di San Sabba a Trieste. 25 fotografie in bianco e nero della Risiera di San Sabba a Trieste, scarne, essenziali, efficacissime, spietate nel rendere la desolazione del luogo, bastano a trasmettere tutta l’angoscia, il terrore ed il senso di vuoto...

sabato, 27 gennaio 2018, 01:26

Centinaia di banchetti in tutte le piazze e le vie delle piccole e grandi città toscane stanno per sventolare la bandiera del M5S. Incontrarsi con i cittadini, raccontare loro nel dettaglio il programma nazionale e ascoltare le loro istanze ed esperienze è sempre stata una priorità del M5S fin dalla...

sabato, 27 gennaio 2018, 01:24

La A.S. Lucchese Libertas comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive di Jacopo Pagnini, portiere classe '97, di proprietà dello Spezia, all'U.S. Gavorrano.

venerdì, 26 gennaio 2018, 17:35

L'amministrazione Comunale ha emesso una apposita ordinanza che ha consentito l'apertura nei due sensi di marcia dell'Erta della Chiesa.

venerdì, 26 gennaio 2018, 17:34

Lunedì 29 gennaio, a causa di lavori che comporteranno l'interruzione dell'erogazione elettrica, il servizio VoceComune - 4422 ed il servizio specialistico 0583.442410 non saranno attivi dalle 8.30 alle 15. I servizi riprenderanno regolarmente dalle ore 15.

venerdì, 26 gennaio 2018, 16:20

Cittadinanzattiva Toscana ha lanciato il progetto Dialogo, operativo dal mese di gennaio su tutto il territorio regionale e finanziato dalla Regione Toscana. Dialogo è un sondaggio online per aumentare nei cittadini toscani la conoscenza dei servizi socio sanitari e andare nella direzione di un loro migliore utilizzo, con particolare riguardo...

venerdì, 26 gennaio 2018, 16:18

Dall'inizio della stagione ad oggi, in Toscana i casi gravi di influenza sono stati 39, e 8 i decessi (7 dei quali riferibili al ceppo AH1N1). Numeri decisamente in crescita rispetto alle stagioni precedenti, in cui i casi gravi erano stati 9 e i decessi 3 (2016-2017), e rispettivamente 12...