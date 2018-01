Simone Tesi è il nuovo segretario generale di SLC CGIL di Lucca

mercoledì, 24 gennaio 2018, 17:40

La Presidente dell'Assemblea Generale di SLC CGIL di Lucca, Michela Benedetti, rende noto, con un comunicato stampa che "l'Assemblea Generale SLC CGIL di Lucca, in data 19 gennaio, a seguito delle dimissioni per scadenza di mandato del segretario generale in carica, Fabio Graziani, ha proceduto, su proposta dei centri regolatori confederali e di categoria, alla elezione di Simone Tesi, già componente della segreteria, nell'incarico di Segretario Generale di SLC CGIL di Lucca".