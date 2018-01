Spettacolo per ragazzi al teatro S. Girolamo con le Fate d'acqua

Altre notizie brevi

martedì, 23 gennaio 2018, 18:46

A cinque anni dalla scomparsa dell'amico e collega Verano Garbini, deceduto il 24 gennaio 2013, la Uil e la Uil Fpl di Lucca lo ricordano ancora con affetto e stima. La sua vita è stata dedicata alla difesa dei più deboli ed è su questo fronte, nel settore del sociale,...

martedì, 23 gennaio 2018, 16:26

martedì, 23 gennaio 2018, 15:09

Banda di Altopascio in assemblea, per rinnovare il consiglio direttivo e discutere degli impegni futuri. Sabato 27 gennaio, alle 15 in prima convocazione e alle 16 in seconda convocazione, in Sala Granai, piazza Ospitalieri, il Corpo musicale “Giuliano Zei” di Altopascio terrà l'assemblea dei soci.

martedì, 23 gennaio 2018, 13:30

Nel corso del convegno di 3generazioni "La tecnologia imperfetta" che si è tenuto a Lucca domenica 21 gennaio, si è parlato dei pericoli e delle dipendenze causate da smartphone e social. L'iniziativa organizzata nell'ambito degli incontri per il nuovo umanesimo italiano ha visto la partecipazione di molti giovani, adulti e...

martedì, 23 gennaio 2018, 11:41

Banda di Altopascio in assemblea, per rinnovare il consiglio direttivo e discutere degli impegni futuri. Sabato 27 gennaio, alle 15 in prima convocazione e alle 16 in seconda convocazione, in Sala Granai, piazza Ospitalieri, il Corpo musicale “Giuliano Zei” di Altopascio terrà l'assemblea dei soci.

martedì, 23 gennaio 2018, 11:36

Informiamo le imprese dell'autoriparazione che nella legge di bilancio del 27 dicembre è stata inserita la proroga del termine del 5 gennaio 2018 per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di autoriparazione di cui alla Legge 224/12. Per quanto concerne il merito dei contenuti, riteniamo opportuno fornire ulteriori precisazioni sui punti chiave della...

martedì, 23 gennaio 2018, 11:03

Al Centro diurno per disabili L'Onda è arrivata la stanza "snoezelen", un nome olandese per descrivere un ambiente che stimola i cinque sensi e che aiuta a rilassarsi. È una stanza al buio, dove effetti luminosi, colori, suoni, musiche e profumi trasmettono a chi la vive serenità e benessere; un...

martedì, 23 gennaio 2018, 10:54

TripAdvisor, il sito di viaggi che aiuta a trovare le tariffe più convenienti e le recensioni più aggiornate, ha annunciato oggi i vincitori dei Travelers' Choice™ Hotel Awards 2018. Con 21 strutture premiate e 25 riconoscimenti ricevuti, la Toscana si distingue anche nell'edizione di quest'anno e può vantare tra le...

martedì, 23 gennaio 2018, 10:24

Un mercato vivace che piace sempre più. E' quello delle auto usate in Toscana, che ha registrato nel 2017, rispetto all'anno precedente, un incremento delle vendite del +4,3%. Il prezzo medio delle vetture offerte sul mercato è pari a € 10.860 - un dato inferiore alla media nazionale -, mentre...

lunedì, 22 gennaio 2018, 17:17

Si svolgerà domani, martedì 23 gennaio, dalle ore 15 a Palazzo Santini, in via Cesare Battisti a Lucca – la giornata di formazione "Il reddito d'inclusione – dall'assistenza all'autonomia". Introdurranno i lavori Lucia Del Chiaro, assessora alle politiche sociali del Comune di Lucca; Lia Micciché assessora alle politiche sociali del...