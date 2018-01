"Storie e testimonianze per non dimenticare": gli appuntamenti all'Agorà legate al Giorno della Memoria

mercoledì, 24 gennaio 2018, 15:43

All'Agorà si apre un fine settimana di iniziative culturali legate al Giorno della Memoria, organizzate in collaborazione con 'associazione Amici dell'Agorà, Historica Lucense, Associazioni volontari della Libertà Lucca (AVL) e la casa editrice Tra Le Righe Libri.

Il primo degli appuntamenti del programma "Storie e testimonianze per non dimenticare" si terrà venerdì 26 gennaio alle ore 17 nella Mediateca con la proiezione del film "L'uomo che verrà" di Giorgio Diritti, a cura di Giuseppe Stefanelli.

Nel pomeriggio di sabato, alle ore 15, nell'auditorium avrà luogo l'incontro dal titolo "Un'Anna Frank italiana sfuggita alla deportazione" a cui parteciperà Lilli Pesaro che, dal 1943 al 1945, visse nascosta in una casa con altri dieci parenti di religione ebraica per sfuggire alle persecuzioni. Il padre fu ucciso ad Auschwitz il giorno prima della Liberazione. Durante l'incontro verrà ricordata, con una mostra di lavori realizzati con gli studenti e conservati presso il Museo della Liberazione, Nuska Hoffman, la testimone che con grande passione, per anni ha collaborato con le scuole lucchesi per ricordare la Shoah. Accompagnano Lilli pesaro Andrea Giannasi e Sara Magnoli.