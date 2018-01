Successo per il convegno di 3generazioni dal titolo "La tecnologia imperfetta"

martedì, 23 gennaio 2018, 13:30

Nel corso del convegno di 3generazioni "La tecnologia imperfetta" che si è tenuto a Lucca domenica 21 gennaio, si è parlato dei pericoli e delle dipendenze causate da smartphone e social. L'iniziativa organizzata nell'ambito degli incontri per il nuovo umanesimo italiano ha visto la partecipazione di molti giovani, adulti e anziani che hanno affrontato insieme tali tematiche. Il prof. Carlo Vivaldi Forti, sociologo e psicologo dell'Università di Chiasso ha posto l'attenzione sulla necessità di una rivoluzione culturale che porti una maggiore consapevolezza negli esseri umani per un utilizzo delle tecnologie in modo creativo per produrre nuovo progresso.



La mediatrice culturale Flavia Federighi ha evidenziato l'importanza di occuparsi dei nostri giovani, per non lasciarli soli, chiedendoci tutti cosa stiano provando e quali sono le loro sensazioni in questo mondo tecnologico. Massimo Silva, esperto in informatica, ha posto all'attenzione dei numerosi partecipanti i pericoli della navigazione in rete, i rischi e i pericoli dei falsi profili e delle azioni criminali che possono colpire i nostri giovani.



Il convegno è proseguito con le musiche del maestro Alessandro Orsi. Ha chiuso i lavori il dott. Felice Marra, presidente di 3Generazioni il quale ha evidenziato la vera sfida dei nostri tempi: quella tra diventare mere macchine schiave della tecnologia oppure accorgersi che siamo esseri umani capaci di usare la tecnologia con una intelligenza attiva per creare nuovo progresso.