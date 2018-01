Sulle Apuane va in scena l'Epifania del Pennato

mercoledì, 3 gennaio 2018, 10:54

Apuantrek, gli Uomini della Neve e in collaborazione con Garfagnana Guide presentano l’evento Solare Apuano: Epifania del Pennato, accessibile a tutti e a partecipazione gratuita. Si vedrà il Sole apparire nella spaccatura tra i monti Nona e Procinto illuminando di nuova luce il sito di incisioni rupestri di Trogna con i suoi 43 pennati. E dopo l’evento, nel primo pomeriggio spostandosi con le auto, tutti a visitare il 23° Presepe in Grotta con la Natività incorniciata dal laghetto naturale che adesso è pieno.

Il rito dei Pennati o per meglio dire Epifania del Pennato fa parte del patrimonio storico-culturale delle Alpi Apuane, probabilmente tutto ciò ha avuto origine oltre 2000 anni fa con il Dio Etrusco-Romano “Silvanus” e che si è sviluppato nel tempo come elemento dominante nel culto della montagna Apuana attraverso i suoi abitanti. Questo evento non ha riscontri in nessuna altra parte del Mondo.

Il Pennato assieme alla Ronca (piccola zappa), sono gli attributi principali del Dio Silvano, il signore della Selva di cui la più antica rappresentazione è stata ritrovata a Ghiaccioforte ( Grosseto ) databile al IV-III sec a.C. Si tratta di una Deità campestre in bronzo di 6 cm ( ex voto ) e che rappresenta una figura maschile nuda, in piedi che tiene nella mano destra un pennato di 2 cm. questo personaggio non era venerato nei luoghi di culto pubblici ( Pantheon ), ma era invocato nei luoghi selvatici per la lavorazione della terra, degli alberi e come elemento di “termine” di confine. Gli Apuani si sa erano dei popoli che vivevano in luoghi estremamente inospitali e selvaggi e questo strumento era molto adatto per la loro sopravvivenza. Nelle Alpi Apuane fino ad oggi sono stati scoperti molti siti di Incisioni Rupestri con la presenza di oltre 500 lame pennate e ancora in attesa di essere valorizzati.

Il rito dei pennati è una intuizione scaturita dall’osservazione dell’ambiente circostante ( semantica d’ambiente ), gli etimi dei Monti Nona e Procinto indicano chiaramente l’origine latina dove la Nona era un periodo del mese che segnalava l’inizio di nuova osservanza e Procinto indicava che stava per accadere qualcosa. Il sito di Trogna è quasi certamente un orologio Solare dove si davano appuntamento gli antichi popoli al termine del periodo Solstiziale ( giorno di Epifania ), per inaugurare il nuovo ciclo del Sole, attraverso il loro simbolo-strumento più indispensabile, non a caso ancora oggi a Vagli (nel territorio Apuano) si dice: Di Vagli son, a Vagli son nato, meglio morir che lascià il Pennato.

Questa è l’Epifania del Pennato in cui tutti sono invitati a portare i propri pennati (meglio se storici) per alzarli al Sole in maniera di buon augurio. Anche un occasione per liberare i castagni dall’ edera e affilare i pennati con l’arrotino.

Domenica 14 gennaio ( in caso di maltempo il tutto sarà anticipato a sabato 13 ) appuntamento alle ore 8,45 precise davanti al palazzo della cultura a Cardoso di Stazzema LU per poi andare a piedi con un percorso facile di 35 minuti al dosso roccioso di Trogna dove alle 10 apparirà il Sole. Si consiglia di portare delle lenti oscurate per osservare il Sole. Al termine si andrà per chi vuole, con un percorso di 15 minuti, al piccolo Santuario di S. Leonardo, dove ci sarà la super colazione Ligure-Apuana anche con piatto caldo ( avvisare Francesco 3281590730 ), il costo della super colazione è ad offerta. Per informazioni Stefano 3381399107

La chiusura del 23° Presepe in Grotta è stata posticipata perché le piogge non hanno permesso la visita alle persone. Sabato 13 gennaio orario 15-19 domenica 14 orario 10-19.