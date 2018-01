"Trasmutazioni", la mostra di Fabrizio Orlandini a Lucca

Altre notizie brevi

martedì, 30 gennaio 2018, 14:05

Confconsumatori federazione provincia di Lucca interviene in merito alle protesi difettose: "Siamo a conoscenza di molte patologie determinate da protesi ortopediche difettose, installate negli anni precedenti, sia in Versilia che a Lucca. Infatti - prosegue la nota - molti cittadini si sono lamentati e si sono rivolti agli uffici competenti,...

martedì, 30 gennaio 2018, 13:11

Mercoledì 31 gennaio dalle 9.30 alle 13.30 presso San Micheletto avrà luogo il convegno finale del progetto Mof Start finanziato dalla Regione Toscana con l’obiettivo di migliorare l’offerta formativa degli istituti tecnici e professionali che operano nel settore cartario-cartotecnico.

martedì, 30 gennaio 2018, 12:46

Questa settimana il Circolo del Cinema di Lucca presenta due appuntamenti di alto livello cinematografico.

martedì, 30 gennaio 2018, 11:35

Organizzata dall' A.n.p.i Associazione Civile Circolo Rinascita di Uzzano, con il patrocinio dell' amministrazione comunale di Uzzano, domenica si svolgerà nella frazione di Santa Lucia una camminata ludico motoria riservata a tutti sulle distanze di 2, 5, 10 e 16 chilometri con ritrovo e partenze dalle ore 8 alle ore...

lunedì, 29 gennaio 2018, 20:36

L'ex comandante del RIS di Parma, il generale dei carabinieri Luciano Garofano, sarà uno dei protagonisti – certamente quello mediaticamente il più conosciuto – mercoledì prossimo 31 gennaio al convegno organizzato a Viareggio da Nuova Civiltà Mediterranea sul tema delle "Politiche di sicurezza stradale".

lunedì, 29 gennaio 2018, 18:29

"Un galantuomo della politica". Così Stefano Baccelli definisce Giuseppe Cavalli, nell'esprimere cordoglio e dispiacere per la sua scomparsa. "Apprendo la notizia della scomparsa di Giuseppe, un uomo appassionato della vita e del bene comune, che ha agito sempre nell'interesse di tutti.

lunedì, 29 gennaio 2018, 17:07

Per i "Pomeriggi di Cultura e d'amicizia" promossi dall' Associazione di VolontariatoCentro Chiavi d’Oro” di Lucca, giovedì 1 febbraio 2018, alle ore 16,00, nei locali del Centro, è previsto un concerto degli "African Perfect Harmony", un gruppo musicale composto di undici elementi nato presso il centro di accoglienza delle Tagliate...

lunedì, 29 gennaio 2018, 14:19

Domani alle ore 18, presso LUCCA LIBRI - LIBRERIA CAFFE' LETTERARIO in Viale Margherita 113 a Lucca Paolo De Luca presenterà il suo libro APPRENDISTI STREGONI - MAPPA DEL POPULISMO IN EUROPA. L'autore è un giornalista ed ha lavorato per oltre 30 anni alla RAI occupandosi di politica interna ed...

lunedì, 29 gennaio 2018, 12:52

Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara ricorda a tutti i soggetti interessati la scadenza annuale del contributo Siae, fissata per il 28 febbraio, invitandoli a recarsi in una delle sedi dell’associazione (Lucca, Massa, Viareggio, Castelnuovo, Capannori e Pietrasanta), per ritirare l’attestazione e usufruire dello sconto...

lunedì, 29 gennaio 2018, 12:20

Terzo appuntamento con la rassegna "A veglia col Ponte" promossa dall'associazione culturale "Ponte" con la collaborazione del Comune di Capannori per valorizzare le tradizioni del territorio. Domani (martedì 30 gennaio) alle ore 21 al museo Athena in via Carlo Piaggia a Capannori sarà presentata la pubblicazione "...il nostro '900...Tra racconti...