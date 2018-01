Ugo Biggeri presenta il libro "Non con i miei Soldi" a Luccalibri

Altre notizie brevi

Sabato 13 gennaio l'Istituto Carrara-Nottolini-Busdraghi apre le porte a genitori e alunni delle scuole medie, chiamati a scegliere il successivo percorso di studi. Le tre sedi scolastiche resteranno aperte per chi sia interessato, dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Anche per quest'anno il Comune di Lucca ha deciso di dare la possibilità alle persone iscritte all'albo degli scrutatori, che siano in stato di disoccupazione o presi in carico dal servizio sociale per condizioni di povertà o situazione economica disagiata, di avere una priorità nella nomina a scrutatore per i...

Otto possibilità di impiego, attraverso la forma di tirocini retribuiti, per altrettanti neodiplomati e neolaureati. Ad offrirle è il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, che ha pubblicato un apposito bando, con scadenza il 20 gennaio prossimo.

Sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare al bando Fedeltà al Lavoro e del Progresso economico, indetto annualmente dalla Camera di Commercio di Lucca che premia lavoratori dipendenti nel settore privato, imprenditori, amministratori e imprese riconoscendo il proprio impegno lavorativo a sostegno dell’economia del territorio.

Oggi pomeriggio, alle 12.30 circa, sul viale Giusti a Lucca, angolo via Montegrappa, si è verificato un incidente che ha visto coinvolti un'auto e una vespa. Ha avuto la peggio l’uomo che era alla guida della vespa, che ha riportato fratture al ginocchio ed al polso ed è stato trasferito...

La nota è a firma del Partito della Rifondazione Comunista della Toscana: "Sono favorevolissimo al contratto a tutele crescenti (...) giro moltissimo la Toscana e incontro centinaia di lavoratori (...) nessuno mi parla dell'articolo 18". E' Renzi che parla? No è l'attuale presidente della Regione Toscana Enrico Rossi poco più...

Sei un imprenditore o libero professionista e vorresti diventare mentor nel tuo settore? Sei una persona con disabilità che vorrebbe mettersi in proprio ed avviare una propria attività imprenditoriale sotto la guida attenta di un mentor? WOT (Work-based Entrepreneurship Training for People with Disabilities - Formazione sull’imprenditorialità basata sul lavoro...

Sabato 13 gennaio alle 17, presso la ex scuola di S.Maria a Colle, si terrà l'evento "Conversazioni con Luigi Giorgio", un incontro pubblico a ingresso libero, sul tema della riduzione di CO2 con un'economia che tenga conto del pianeta e delle persone.

"Credo che la città di Lucca debba un sincero grazie ad Andrea Bortoli per l’impegno, il rigore e la professionalità con cui ha svolto in questi anni il suo delicato e strategico ruolo di amministratore di Lucca Holding.

Ieri sera il consiglio comunale di Capannori ha approvato all’unanimità la mozione presentata dalle minoranze che consentirà ai minori non vaccinati ma regolarmente iscritti ai nidi e alle scuole dell’infanzia di completare l’anno scolastico in corso.