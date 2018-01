Ultimo concerto di "Natale a Lucca, Eventi all'Agorà e Dintorni, fra Arte, Musica, Teatro"

venerdì, 5 gennaio 2018, 12:47

Sabato 30 Dicembre, alle 18,00 presso l'Auditorium di San Romano, penultimo concerto del 2017, a coronamento del fitto programma di eventi in cartellone nella rassegna "Natale a Lucca, Eventi all'Agorà e Dintorni, fra Arte, Musica, Teatro" che ha visto ben 15 Concerti Sacri-MusicArte-Teatro presso: l’Auditorium Chiesa dell’Agorà, Loggiato Palazzo Pretorio, Chiesa di San Pietro Somaldi, Chiesa di Santa Maria Corteorlandini, Chiesa di San Michele di Moriano, San Romano; l'ultimo evento si terrà il 6 Gennaio 2018. Con il concerto del 30 dicembre l'Associazione Culturale Laboratorio Brunier ha salutato il proprio pubblico di affezionati, accorsi numerosi per rivivere l'emozione dell'ascolto dal vivo di brani celeberrimi di maestri come Puccini, Verdi, Donizetti, Bizet e tanti altri.



In particolare, l'evento, intitolato Concerto “Lirica - Arte: Quando la musica diventa colore”, ha mostrato quanto sia virtuoso e universale il connubio fra varie discipline artistiche, come, in questo caso, la musica e la pittura con la performance della pittrice Jitka Plchova, che ha realizzato un dipinto sull'onda di quanto percepito durante l'esecuzione dei bellissimi brani in programma. Il pubblico ha potuto così ammirare in diretta la nascita e il completamento di un'opera pittorica, per mano di un'artista affermata, mano a mano che le arie d'opera e le esecuzioni corali venivano eseguite dai protagonisti in auditorium. Protagonisti che non si sono fatti mancare gli applausi del folto pubblico, in occasione delle performance delle due soprano Maria Bruno e Nunzia Fazzi, del tenore Kentaro Kitaya, accompagnati dalla Filarmonica “Giacomo Puccini” di Segromigno in Monte diretta da Carlo Bardi e dalla Corale di San Vito diretta da Giorgio Fazzi. Pregevole anche l'interpretazione di Oriano Bimbi, nel pezzo per clarinetto e banda "Alla CZardas," e maestoso il "Va Pensiero" dal Nabucco.



Al termine del concerto la Presidente dell'Associazione, Maria Bruno, ha offerto in omaggio alcune opere d'arte ai due direttori, come segno di viva riconoscenza e collaborazione, mentre, nel corpo centrale dell'auditorium sono stati allestiti, da un lato una mostra d'arte con le opere di Jitka Plchova e Gudrun Schmidt, e dall'altro un ricco buffet per intrattenere coloro che hanno gradito scambiarsi gli auguri, fra pubblico e addetti ai lavori. Un momento di convivialità tutto meritato, per chi ha reso possibile il successo dell'evento e per chi ha assistito, deliziato dai brani in programma.