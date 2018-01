Venerdì 26 in Fondazione il secondo degli incontri dedicati a Pinocchio

Altre notizie brevi

Il centro culturale "Pietro Martire Vermigli", in collaborazione con l'Ufficio “Ecumenismo e dialogo interreligioso” dell'Arcidiocesi di Lucca e con la Chiesa Evangelica Valdese di Lucca promuove una riflessione pubblica, all'interno del ciclo di incontri su “Teoria e prassi della libertà religiosa”, sul seguente tema:

La Presidente dell'Assemblea Generale di SLC CGIL di Lucca, Michela Benedetti, rende noto, con un comunicato stampa che "l'Assemblea Generale SLC CGIL di Lucca, in data 19 gennaio, a seguito delle dimissioni per scadenza di mandato del segretario generale in carica, Fabio Graziani, ha proceduto, su proposta dei centri regolatori...

Dopo le medie: avviarsi al lavoro o proseguire gli studi? Da oggi è possibile scegliere un percorso alternativo alla scuola superiore che consente di ottenere una qualifica professionale immediatamente spendibile nel mercato del lavoro. È destinato a ragazze e ragazzi in uscita dalle scuole medie, con meno di 18 anni,...

All'Agorà si apre un fine settimana di iniziative culturali legate al Giorno della Memoria, organizzate in collaborazione con 'associazione Amici dell'Agorà, Historica Lucense, Associazioni volontari della Libertà Lucca (AVL) e la casa editrice Tra Le Righe Libri.

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico del Pd, interviene sulla decisione della giunta di razionalizzare l'utilizzo delle forze di polizia municipale: "La decisione della giunta di razionalizzare l’utilizzazione delle forze di polizia municipale - spiega - per garantire un maggiore controllo del territorio è giusta e opportuna , anche...

Importante appuntamento istituzionale, quello in programma venerdì 26 gennaio alle 17 a Palazzo Sani, sede di Confcommercio Lucca. L'associazione ospiterà infatti il senatore uscente Andrea Marcucci e il consigliere regionale Stefano Baccelli, per un incontro aperto a tutti i commercianti interessati nel corso del quale i due esponenti politici saranno...

Si comunica che, a partire dal 29 gennaio 2018, l’orario di apertura al pubblico di tutti gli uffici amministrativi della Prefettura di Lucca con sede nel Palazzo Ducale, Piazza Napoleone, sarà unificato: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Venerdì 26 gennaio, dalle ore 17.00 alle ore 19,30, studenti e insegnanti dell’ITE “F. Carrara” accoglieranno, nell’ultimo incontro programmato di “Scuola aperta”, tutti coloro che intendano visitare l’Istituto per valutarne percorsi didattici e formativi, orari, progetti, ambienti di studio, laboratori e palestre.

Nel quadro delle iniziative previste per il Giorno della Memoria 2018, sabato 27 gennaio, presso LuccaLibri Caffè Letterario, l'Anpi di Lucca e l'Istituto Storico della Resistenza di Lucca presentano di due testi che parlano di sofferenza ma anche di passione per la libertà, di dignità calpestata e di riscatto.

Spettacolo per ragazzi al teatro San Girolamo mercoledì 24 gennaio e giovedì 25 gennaio alle 9.45. Maria Ellero e Teatri Imperfetti, DEJA Donne portano in scena "Fate d'acqua", uno spettacolo che condurrà i bambini attraverso un magico viaggio nel mondo delle Fate d'Acqua. Attraverso questi personaggi fantastici lo spettacolo parla dell'acqua.