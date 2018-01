Vittorio Fantozzi sindaco di Montecarlo risponde al consigliere e dirigente Nacchi

martedì, 2 gennaio 2018, 19:25

Vittorio Fantozzi sindaco di Montecarlo risponde al consigliere e dirigente Nacchi: "Plaudiamo all’impeto con il quale il consigliere Nacchi corre a meritarsi l’avvenuta promozione sul campo nel direttivo provinciale del Partito Democratico. Premio dovuto più alla solerzia, in questo caso quello di andare subito in soccorso al collega di partito di Altopascio, che non sicuramente ai continui rovesci che il suo partitino ha patito, anche con il suo contributo diretto, a Montecarlo nelle ultime consultazioni elettorali, referendum incluso. Solerzia che, glielo suggeriamo, non dovrebbe essere così autolesionista. Fa difetto invece al consigliere renziano Nacchi la disinformazione atroce che contraddistingue ogni suo intervento, tale da superare spesso quel pizzico di malafede che pur siamo abituati a riconoscergli con affetto".

"Anche sul caso della rotonda del Turchetto - prosegue Fantozzi - infatti, a prevalere non è affatto la questione nel merito, posta costruttivamente ed ufficialmente come si conviene da questa amministrazione a quella altopascese, bensì la necessità di anteporre l’infallibilità della fazione, quindi il Pd, alla comunità montecarlese, la quale a riprova si è ben guardata dal farsi amministrare dal consigliere Nacchi e compagni. Affermazioni come quella di una Montecarlo isolata soltanto perché non amministrata del Pd è forse una delle peggiori offese mai espresse verso una comunità, offesa di cui il consigliere Nacchi suo malgrado non può accorgersi, perché per la sua morale superata il buono ha un colore solo. Tralasciando le amnesie nacchiane sulla questione dei fondi, ottenuti e che questa amministrazione investirà a breve sulla via Mammianese (comunque sul proprio territorio!) e venendo al merito dobbiamo constatare come questa reazione stizzita di tutto il Pd, altopascese e limitrofo, sulla rotonda del Turchetto lasci molto incuriositi. Che forse ci siano altri elementi da far conoscere, o far conoscere poco, al grande pubblico? Non crediamo, infatti, che tanta collera sia dovuta alla legittima e coerente presa di posizione di questa amministrazione, che altro non ha osservato se non di risolvere i problemi di traffico che il previsto ampliamento industriale deliberato dal Comune di Altopascio porterà con se. Ed attenzione su questo punto: risolvere il problema del traffico, realizzando la rotonda che è per noi l’unico strumento adeguato, non è affatto un gentile omaggio del Pd illuminato ma un atto dovuto nell’interesse pubblico proprio per le conseguenze che il traffico veicolare avrà in quel punto.

Invitiamo, allora, il consigliere e dirigente di partito Nacchi a non eccedere in troppi encomi scambiando il merito con il dovere dettato dalla semplice attività amministrativa, con un solo colpo renderà un servigio a tutti noi".