A Capannori un incontro dal tema “L’economia circolare riparte dall’edilizia”.

martedì, 6 febbraio 2018, 15:26

Il Co.Ri.Ed. Consorzio Rivenditori Edili, con sede in Capannori, comunica che per il giorno 16 febbraio dalle ore 14 presso la Chiesa di San Francesco in Lucca, ha organizzato un incontro dal tema “L’economia circolare riparte dall’edilizia”.

L’idea nasce dalla continua ricerca di mercato svolta dal Consorzio in persona del suo Presidente, Avv. Micaela Bosi Picchiotti, la quale, unitamente alla Virginia Gambino Editore, ha pensato, voluto e organizzato un evento che possa veder messi a confronto tutti i protagonisti della filiera: dai Professionisti alle Imprese, passando necessariamente dal ruolo strategico delle Rivendite che il Consorzio rappresenta.

Difatti va preso atto che l’edilizia non riparte, in modo particolare quella pesante: non ci sono cantieri e quei pochi aperti vengono sottoposti a delle normative fortemente stringenti. Tutto ciò crea una compressione sul mercato e conseguentemente sulla vendita dei materiali.

Ecco dunque che il Consorzio Co.Ri.Ed. ha deciso di fare un po’ il punto della situazione, analizzando quello che succede nel territorio della provincia di Lucca e limitrofo così da capire non solo qual è il trend del mercato della rivendita edile, ma anche quali possono essere gli sviluppi e i bisogni futuri del mercato, oltre le ristrutturazioni, il risparmio energetico e l’adeguamento sismico. Il tutto, ovviamente, anche in relazione all’andamento dell’economia nazionale. Questo evento rappresenta quindi un momento sinergico molto importante tant’è che è stato ottenuto il patrocinio del Comune di Lucca, Comune di Capannori, Provincia di Lucca, Camera di Commercio, Confartigianato, dell’Ordine degli Architetti di Lucca, Ordine Ingegneri di Lucca, Collegio dei Geometri di Lucca, Associazione Industriali Lucca.

Parteciperanno prestigiosi relatori quali: l’Avv. Prof. Giuseppe Morbidelli (Professore ordinario di diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”), Prof. Alberto Bubbio (Senior Professor di Economia Aziendale presso l’Università Cattaneo Liuc di Castellanza – Varese), Dott. Federico Della Puppa (Coordinatore scientifico Centro Studi Youtrade) Dott. Roberto Di Lellis (Giornalista) Avv. Micaela Bosi Picchiotti (Presidente Co.Ri.Ed.), Ing. Livio Radini (A.D. Vega Engeneering srl) Stefano Varia (Presidente Ance Toscana Nord) Stefano Crestini (Presidente Regionale Confartigianato Imprese Edilizia).