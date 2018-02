A Parma l'assemblea consultiva permanente della Riserva di Biosfera MaB Unesco Appennino Tosco Emiliano

giovedì, 15 febbraio 2018, 10:41

Assemblea Consultiva Permanente della Riserva di Biosfera MaB UNESCO Appennino Tosco Emiliano che si terrà lunedì 19 febbraio alle 15 presso la Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari (SSICA) in via F. Tanara 31 a Parma. L'incontro è a ingresso libero.



UNESCO sviluppa dagli anni 70’ il programma Man and Biosphere (MaB) che mette in connessione persone e natura in centinaia di siti in tutto il mondo, con una visione comune: lo sviluppo sostenibile, quale strumento fondamentale per la pace tra i popoli. Le Riserve della Biosfera sono aree dove si vuole associare la conservazione dell’ecosistema e la sua biodiversità con l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali con la partecipazione delle comunità locali. Ciò richiede attività di ricerca, controllo, educazione e formazione. Essenziale è il capitale umano, la risorsa, il fine e lo strumento principale dell’operare dell’Unesco. Nel mondo esistono 669 Riserve di Biosfera, di cui 15 in Italia, la Riserva Mondiale della Biosfera Appennino Tosco-Emiliano è stata riconosciuta dall’UNESCO il 9 giugno 2015. Il ruolo di coordinamento è affidato al Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano affiancato da: il Comitato di Gestione e l’Assemblea Consultiva Permanente, allo scopo di garantire a tutti gli stakeholders partecipazione e trasparenza sull’operato della Riserva di Biosfera. Il 19 febbraio 2017 si è insediata l’Assemblea Consultiva Permanente presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, presenti il Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti e gli assessori all'ambiente delle 2 regioni, Emilia Romagna e Toscana, Paola Gazzolo e Federica Fratoni. Ad oggi circa 50 soggetti pubblici e privati fanno parte all’Assemblea la cui adesione è libera previa richiesta formale.



Obiettivi dell’incontro 1) Comunicare e condividere i contenuti del “rapporto di autovalutazione”, redatto a fine 2017 su richiesta del Comitato tecnico Nazionale MAB, che riporta ciò che è successo nella Riserva Mab dalla sua designazione; 2) Indicare le prospettive future: La mission essenziale di questa Riserva MaB è il potenziamento del capitale umano dell’Appennino, nel e per l’Appennino. È un’azione soprattutto culturale, finalizzata all’arricchimento della formazione, già presente per le agenzie educative deputate a questo, attribuendovi un “di più” di conoscenza e sentimento sul rapporto uomo-biosfera e sullo sviluppo sostenibile. Una azione culturale in grado di generare, consapevolezza, senso di orgoglio e di appartenenza, caratteristiche indispensabili per realizzare le potenzialità dell’Appennino, sviluppando progetti ambientalmente compatibili, di qualità sociale e culturale, in dialogo aperto e positivo con tutti i più ampi processi di globalizzazione. Si vuole affermare, diffondere e condividere il pensiero di un futuro positivo, mettendo in relazione comunità e territorio dell’Appennino. La forma e la sostanza della governance della nostra Riserva di Biosfera (e del piano d’azione che verrà presto definito) è il rinnovo e la pratica di un patto di collaborazione che ha il suo centro nel sistema pubblico locale, ma ha motori e propulsori diffusi nel mondo economico, nell’imprenditoria, nell’associazionismo e nella cultura. In questo insieme ampio e in espansione, in questa fase ancora iniziale, col Parco Nazionale e altre Istituzioni, compete ai comuni, ai Sindaci e ai consigli comunali una particolare responsabilità, come a una sorta di golden share del progetto MaB Appennino . L’idea di governance dovrà mettere in opera il valore aggiunto della collaborazione e della cooperazione. In un territorio caratterizzato da un’estrema frantumazione e quasi dispersione delle attività e dei soggetti e delle soggettività istituzionali, imprenditoriali e culturali, questa è una potenzialità da sfruttare al meglio, pena l’emarginazione, l’irrilevanza, l’incapacità di fare massa critica.



Platea attesa. Si auspica un’ampia partecipazione: Sindaci, Amministratori e funzionari di Comuni ed Agenzie Pubbliche, imprenditori, docenti e dirigenti scolastici, rappresentanti di Università ed Enti di Ricerca, rappresentanti di associazioni del mondo economico, culturale e ambientalista. L’incontro sarà inoltre finalizzato anche a stimolare la piena collaborazione di tutti i soggetti attivi nella Riserva di Biosfera nel perseguirne gli obiettivi di sviluppo sostenibile mediante progetti ed inziative, dando voce, a titolo esemplificativo ad alcuni soggetti che si stanno dimostrando particolarmente attivi ed impegnati. Infine, anche grazie alla partecipazione delle Regioni, Emilia Romagna e Toscana, si definirà meglio la mission specifica della Riserva di Biosfera e gli indirizzi per il prossimo futuro.