Ad Arte' è in programma 'The Post'

giovedì, 22 febbraio 2018, 12:16

Sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 febbraio al Cinema Artè sarà effettuata una promozione speciale per tutti i residenti del Comune di Capannori.

Per tutti gli spettacoli, esibendo un documento di identità, il biglietto avrà il prezzo speciale di 4 euro. Un'iniziativa di promozione culturale rivolta a tutti i cittadini capannoresi.

In programma un film che caratterizza l'offerta cinematografica del Cineforum Ezechiele 25,17 che gestisce il cinema in convenzione dal Comune di Capannori. Sarà infatti proiettato 'The Post' (Usa, 2017 – 130′) di Steven Spielberg con Meryl Streep, Tom Hanks, Alison Brie, Matthew Rhys, Bruce Greenwood, candidato a due premi Oscar (miglior film e miglior attrice protagonista). Il film sarà proiettato sabato 24 e domenica 25 febbraio alle ore 18.30 e alle ore 20.45 e lunedì 26 febbraio alle ore 21.00

Nel mese di giugno del 1971, il New York Times, il Washington Post e gli altri principali quotidiani degli Stati Uniti prendono una coraggiosa posizione in favore della libertà di espressione, informando sui documenti del Pentagono e rivelando segreti governativi inerenti a quattro decenni di storia e presidenze americane. Katherine Graham, la prima editrice del Washington Post, e Ben Bradlee, il volatile direttore della testata, provano a ridare linfa a un quotidiano oramai in declino. Insieme, formano un’improbabile squadra chiamata a sostenere coraggiosamente la pubblicazione dei documenti e a combattere contro il tentativo senza precedenti dell’amministrazione Nixon di limitare il Primo Emendamento.

Per tutti i non residenti nel comune di Capannori valgono i prezzi consueti. Biglietto intero 7 euro e ridotto a 5 euro per soci del Cineforum Ezechiele, i ragazzi nati dal 2009 in poi e gli over 65 anni.