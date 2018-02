Ad Artemisia si presenta il libro di Alberto Mario Banti "Wonderland"

Altre notizie brevi

martedì, 27 febbraio 2018, 17:26

Stanno per iniziare i “Percorsi interculturali” per docenti di ogni ordine e grado (due moduli per un totale di 25 ore) organizzati dall’assessorato alle Politiche di Genere del Comune di Lucca.

martedì, 27 febbraio 2018, 17:23

A partire dal primo marzo saranno aperte le iscrizioni online al servizio di scuolabus per il prossimo anno scolastico 2018/2019.

martedì, 27 febbraio 2018, 15:25

Venerdì sera, alla biblioteca “M.Tobino” di Camigliano alle ore 21 si parlerà del granturco in lucchesia.

martedì, 27 febbraio 2018, 14:06

Questi gli impegni di mercoledì 28 febbraio del candidato alla Camera nel Collegio uninominale di Lucca per il centrodestra unito Riccardo Zucconi:

martedì, 27 febbraio 2018, 13:16

La giornata di mercoledì 28 febbraio per i candidati di Liberi e Uguali – Cecilia Carmassi (Camera) e Luca Baccelli (Senato) si apre con i volantinaggi al polo scolastico di Piazzale Verdi. Prosegue poi con la presenza dei candidati al mercato di Lucca.

martedì, 27 febbraio 2018, 13:11

Confartigianato Imprese Lucca organizza una serie di incontri con i candidati alle elezioni del 4 marzo. Iniziativa per far incontrare il mondo artigiano con i protagonisti della vita politica del nostro territorio, spaziando sui problemi delle imprese ed affrontare anche i temi economici, sociali e politici che investono la nostra...

martedì, 27 febbraio 2018, 12:29

"Con la cultura non si mangia”. Questa affermazione, pronunciata qualche anno fa da un ministro della Repubblica, è smentita dal fatto che il Italia il 2,7 % dei posti di lavoro viene dal settore dei beni e delle attività culturali.

martedì, 27 febbraio 2018, 12:26

Secondo incontro, giovedì 1 marzo alle ore 21 nella sala del consiglio comunale, del ciclo di conferenze 'Emozioni e Costituzione' realizzato dal Comune e curato dall'associazione Aleph PNL Umanistica Integrata in occasione dei 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione italiana, nell'ambito dei 'Percorsi di Pedagogia globale' promossi da Comune...

martedì, 27 febbraio 2018, 10:47

La Casa dei Diritti dei Bambini ha organizzato alcuni incontri su tematiche della genitorialità alla casermetta San Paolino.

lunedì, 26 febbraio 2018, 22:59

"Italia agli Italiani, nata per portare sotto un un'unica insegna tutti i patrioti e gli italiani di buona volontà, continua la sua avanzata ed arruola in Forza Nuova il camerata Alessio Belli - già responsabile di Fiamma Tricolore come Vice Coordinatore Regionale in Toscana e Segretario Provinciale di Lucca, e...