Agenda elettorale di Carmassi e Baccelli

domenica, 25 febbraio 2018, 17:47

La giornata di lunedi 26 febbraio per i candidati di Liberi e Uguali – Cecilia Carmassi (Camera) e Luca Baccelli (Senato) si apre con i volantinaggi alla stazione di Lucca. Prosegue poi con un incontro alla Misericordia di Borgo a Mozzano (ore 11.30) ed un secondo volantinaggio ad una cartiera del distretto lucchese (ore 13.30). I due candidati si sposteranno poi in Versilia per parlare con gli esponenti del mondo sindacale alle ore 15.30. Incontreranno quindi gli operatori economici alla Confesercenti (ore 18.30) per poi tornare su Viareggio per parlare di sanità locale.

Ala Croce Verde di Lido di Camaiore, alle ore 21, Baccelli e Carmassi saranno infatti insieme agli altri candidati della Lista LeU Chiara Geloni, Bamba Liberatore e con Serena Spinelli, consigliere regionale di Articolo 1 Mdp, membro della commissione sanità e medico, per discutere della sanità in Versilia.