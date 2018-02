Agenda Stefano Baccelli di giovedì 22 febbraio

Altre notizie brevi

mercoledì, 21 febbraio 2018, 16:59

La candidata alla Camera di Liberi e Uguali, Cecilia Carmassi, sarà presente all’iniziativa organizzata dai giovani di Leu dal titolo “il futuro siamo noi”, che si tiene giovedì 22 febbraio nella sede del comitato elettorale in Piazza S.PietroSomaldi, 10 a Lucca.

mercoledì, 21 febbraio 2018, 16:40

Gli attivisti 5 stelle di Altopascio invitano la cittadinanza a partecipare giovedì 22 febbraio alle 21, in sala dei Granai ad Altopascio, all'incontro sul Programma Elettorale del Movimento 5 Stelle sul tema "Agricoltura del domani".

mercoledì, 21 febbraio 2018, 16:02

In Toscana la legge nazionale sull'obbligo delle vaccinazioni ha prodotto il suo effetto. Dal 7 giugno al 31 dicembre 2017, sono 30.586 i bambini e ragazzi "recuperati" in tutte le classi di età (0-16 anni), oltre la metà dei quali, 17.050, nella fascia di età 0-6 anni.

mercoledì, 21 febbraio 2018, 13:03

"Quanto sta emergendo in queste ore sulla stampa in merito all'operazione anti 'ndrangheta condotta dalla Dda, dal Comando dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza di Firenze, testimonia in modo plastico quanto ormai la criminalità organizzata si sia radicata in Toscana ed anche nel territorio della nostra Provincia".

mercoledì, 21 febbraio 2018, 09:56

Questa mattina, alle 7.15, una donna, in un'abitazione in via Bernardini 4 a Porcari, si è resa conto che il marito era nel letto privo di vita. Aveva 53 anni. Dalle prime testimonianze dei familiari non pare avesse problemi di salute.

mercoledì, 21 febbraio 2018, 09:16

Il comitato elettorale di Arianna Benigni, candidata alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Toscana 6 - Pistoia comunica che il giorno giovedì 22 febbraio 2018 nel corso della mattinata la candidata sarà presente al mercato settimanale di Altopascio.

martedì, 20 febbraio 2018, 21:42

50&Più Università comunica che venerdì 23 febbraio presso la sala conferenze di Palazzo Sani (via Fillungo 121) alle ore 16 la dottoressa Gianna Tamilia, già S.Commissario Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Lucca, sarà nostra ospite per parlarci di un argomento di scottante attualità, assurto ad una...

martedì, 20 febbraio 2018, 21:41

Premio Letterario Nazionale Carlo Piaggia. Emiliano Angelucci, il vincitore dell’edizione 2016, a Lucca e a Capannori per presentare il suo libro “Il viaggio di Tito” (Nuove Tendenze Edizioni) e incontrare gli studenti delle scuole medie superiori Tre giornate dense di incontri, momenti conviviali e culturali, organizzate dal Premio Letterario Nazionale...

martedì, 20 febbraio 2018, 18:22

I Rotary club di Lucca, Montecarlo, Viareggio, Massa Carrara e Lunigiana hanno deciso di unire le proprie forze per dare vita ad un'iniziativa benefica a favore delle aree di Livorno colpite dalla disastrosa alluvione che la sera del 5 settembre dell'anno scorso provocò morti ed ingenti danni a persone e cose.

martedì, 20 febbraio 2018, 13:35

Stefano Baccelli, candidato del centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Lucca, Valle del Serchio, Massarosa, Viareggio e Piana di Lucca, domani, mercoledì 21 febbraio, alle 9.30 sarà al mercato di Gallicano. Dalle 10, invece, al mercato delle Tagliate di Lucca ci sarà il banchetto informativo del PD.