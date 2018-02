Agevolazioni Gaia: boom di domande anche nel 2017

venerdì, 16 febbraio 2018, 15:06

Sono per la precisione 16 mila 800 gli utenti che nel 2017 hanno ottenuto sconti sulla bolletta dell'acqua presentando domanda di agevolazione a GAIA S.p.A., risparmiando fino a oltre il 50% sul totale della bolletta. Tutte le domande presentate dagli utenti in possesso dei requisiti sono state accolte del Gestore. Nel dettaglio, 11.436 (1.285 in più rispetto al 2016) sono le domande ricevute ed accettate per l'agevolazione in base al reddito ISEE e 5.124 sono le richieste presentate per ottenere l'articolazione tariffaria riservata alle Famiglie numerose. Ricordiamo che nel 2017 il Consiglio di Amministrazione di GAIA ha prolungato la validità dell'agevolazione per famiglie numerose, portandola a 5 anni anziché 1, pertanto il dato su questa agevolazione è da riferirsi esclusivamente alle nuove domande, mentre quelle esistenti sono state in automatico rinnovate.

Si conferma pertanto il trend di crescita delle domande ricevuta, a testimonianza dell'impegno con cui GAIA ha portato avanti le iniziative di comunicazione nei confronti dell'utenza, al fine di diffondere al massimo la conoscenza di questi benefici. Nel 2017 sono stati 56mila gli sms inviati dal Gestore ai nuclei familiari su tutto il territorio gestito, con l'obiettivo di informare circa l'esistenza delle agevolazioni per famiglie numerose. Circa 5.000 invece i contatti, tra email ed sms, inviati agli utenti per ricordare la necessità di rinnovare l'agevolazione ISEE esistente.

I COMUNI PIU' "AGEVOLATI" 2016: MASSA E CARRARA- In testa alla classifica dei comuni che nel 2017 hanno fatto pervenire più domande di agevolazione ci sono Massa e Carrara, che sono anche tra le città più popolose. Da Massa sono arrivate 3.338 domande, 3.019 da Carrara. A seguire c'è Viareggio con 2.546 richieste, Camaiore (1.396), Massarosa (1.055) e Pietrasanta (987).

Maggiori informazioni sulle agevolazioni possono essere richieste al numero verde gratuito di consulenza telefonica 800-223377 (199-113377 da telefoni mobili, con costi a seconda del proprio piano tariffario), sul sito web www.gaia-spa.it e presso uno degli sportelli al pubblico sul territorio.