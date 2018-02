Al teatro comunale "Nieri" in scena “Plaza Suite” di Neil Simon

venerdì, 23 febbraio 2018, 16:35

Sabato prosegue con il sesto appuntamento il IV Festival Regionale di Teatro amatoriale “Il ToscaNello” organizzato dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Provinciale di Lucca e dalla F.I.T.A. Regionale della Toscana, in collaborazione con il Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano.

In scena la Compagnia Nuovo Teatro 2000 di Lucca con “Plaza Suite” di Neil Simon (per gentile concessione della MTP Concessionari Associati s.r.l. (Roma)).

Lo spettacolo

Due storie, due momenti diversi nella vita di due coppie alle prese con le difficoltà e le incertezze del matrimonio. Tutte e due ambientate nella lussuosa suite 719 del Plaza Hotel di New York. Nella prima, Jesse, famoso produttore di Hollywood, dopo tre disastrosi matrimoni si trova a New York per lavoro e, per distrarsi, incontra Muriel, una sua vecchia compagna di scuola ora sposata con tre figli, che ha continuato a seguirlo nella sua ascesa nel mondo del cinema. Nella seconda, Roy e sua moglie Norma si trovano al Plaza per le nozze della figlia Mimsey. Mentre tutti gli invitati sono in attesa della cerimonia, all’ultimo momento la ragazza si chiude in bagno dichiarando di non volersi più sposare perché insicura del passo che sta per compiere.

“Plaza Suite”, scritta nel 1968, (un successo storico di Broadway, oltre mille repliche solo nella prima messa in scena), è uno strepitoso meccanismo teatrale, una serie di invenzioni comiche e battute irresistibili, una scrittura eccezionale, ancora oggi moderna e sofisticata, il tutto con un retrogusto realistico e amaro. Filo conduttore e anima dello spettacolo, il matrimonio: la coppia alla prova del “logorio” del tempo, le eterne ed immutabili dinamiche del rapporto. Originariamente costituita da tre pièces distinte, sono due gli atti unici portati in scena in questa versione. Al centro di questo racconto, resiste indifferente e sempre uguale a se stessa la suite 719 del Plaza di New York, dove si svolgono le due vicende. È questa presunta normalità, resa attraverso un perfetto meccanismo teatrale, che riesce a sollecitare nel pubblico, un processo di identificazione, che si stempera sull’onda del puro divertimento, lasciando un retrogusto vagamente amaro.

Neil Simon, commediografo americano prolifico e significativo per la sua singolare comicità, emerse negli anni Sessanta e le sue commedie riscossero un enorme successo: anche se lo spirito facile e le situazioni piuttosto comuni possono far pensare ad un teatro disimpegnato, in realtà Simon riuscì a riecheggiare e diffondere le ansie e le paure di un pubblico borghese in un periodo di rapidi cambiamenti sociali.

PERSONAGGI / INTERPRETI

Roy Hubley / Fabrizio Primucci

Norma / Cristina Poli

Mimsey - Muriel / Alessandra Genovesi

Border Eisler - Jesse / Cristiano Baiocchi

Regia di FABRIZIO PRIMUCCI

Il prossimo appuntamento del IV Festival “Il ToscaNello”:

Sabato 3 marzo 2018 - ore 21:15

Compagnia La Prova Generale / Grosseto

“Sarto per Signora” di Georges Feydeau

Genere: commedia

Informazioni di servizio

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@gmail.com.

Il costo dell’ingresso è di € 8,00 (ridotto, per i bambini tra i 6 e i 12 anni, € 6,00 e speciale, per i tesserati F.I.T.A., mediante l’esibizione della tessera in corso di validità, € 4,00).

Il programma completo di questa e di tutte le rassegne organizzate dalla F.I.T.A. è consultabile sul sito www.fita-lucca.it.