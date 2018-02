Al Teatro San Girolamo di Lucca “E se fussen di Lucca?”

giovedì, 22 febbraio 2018, 16:33

Venerdì 23 febbraio, alle ore 21:15, al Teatro San Girolamo di Lucca proseguirà la terza edizione della rassegna “Chi è di scena! San Girolamo 2018” organizzata dalla F.I.T.A. - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. In programma il secondo appuntamento con la Compagnia La Combriccola “E se fussen di Lucca?” commedia comica in leggero vernacolo lucchese di Marco Nicolosi.

Lo spettacolo

In un’epoca persa fra il tempo e lo spazio, in una Lucca fantastica. Anzi, forse è meglio iniziare così (musica jazz soft di sottofondo, stile club americano): mentre su Lucca City calavano le prime ombre della sera, un gruppo di eroi o forse è meglio dire di ex eroi, riuniti chi sa da chi, si ritrovano per una drastica svolta delle loro super-vite, ma a volte il destino, gioca, e alla fine “tutto è bene quel che finisce bene, e l’ultimo…”.

Dopo essere partiti dal Settecento con “I Ghiavolacci”, passati per l’Ottocento con “Oggi polli, domani grilli”, approdati agli anni ‘50 con “Né tu, né io” e arrivati a fine secolo con “Villa Felice”, con il quinto lavoro Marco Nicolosi vuole omaggiare il mondo dei Comics, fenomeno che vede Lucca sul proscenio del mondo e ci proietta in un’epoca non definita, fra passato e futuro, un’epoca fantastica in una Lucca fantastica, con personaggi fantastici, ma con la solita leggera ironia e buon umore e con una semplice domanda: “E se fussen di Lucca?”. Come sempre gli amici de La Combriccola ci regaleranno la loro pazzia ed il loro buon umore mettendosi in gioco con questa nuova sfida.

INTERPRETI / PERSONAGGI

Mauro Ridolfi / Misterio

Giancarlo Lovi / Flash

Maurizio Allegrini / Thor

Marco Nicolosi / Batman

Barbara Salvetti / Wonder Woman

Stefano Cesaretti / Superman

Serena Celli / Cat Woman

Jessica Nicolosi / Cattivissimas

Paolo Mazzi / Cattivissimus

Paolo Udoni / Vigilessa

Matteo Rugani / Strillone

Luca Lovi, Elisa Nicolosi, Anna Raffaelli / Ragazzini

Suggeritrice: Donatella Belluomini

Luci ed audio: Leandro Sargenti, Jessica Orsi

Regia di MARCO NICOLOSI

I prossimi appuntamenti della rassegna:

Venerdì 9 marzo 2018, ore 21:15

Compagnia Teatro Studio

“La vedova scaltra” di George Deval ispirato a “La Foresta” di Aleksandr Nicolaevic Ostrovskij

Venerdì 16 marzo 2018, ore 21:15

Compagnia Teatro dell’Accadente

“Chi ha paura di Virginia Woolf?” di Edward Albee

Informazioni di contatto

Per informazioni e prenotazioni, si può contattare Rita al numero 320/6320032 o alla casella di posta elettronica fitalucca@gmail.com.

Ingresso 8 euro.

I programmi delle rassegne organizzate dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it o sulla Pagina Facebook Federazione Teatro Amatori Lucca.