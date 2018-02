Al via i “Percorsi interculturali” per i docenti delle scuole

martedì, 27 febbraio 2018, 17:26

Stanno per iniziare i “Percorsi interculturali” per docenti di ogni ordine e grado (due moduli per un totale di 25 ore) organizzati dall’assessorato alle Politiche di Genere del Comune di Lucca.



Il 6 marzo prenderà il via il primo modulo intitolato "Letteratura della migrazione - Io parlo italiano” a cura di Maria Pia Pieri, che ha come finalità il condividere il piacere della lettura, il fare l’esperienza di nuove strategie di approccio ai testi e, soprattutto, l’arricchire la nostra conoscenza e comprensione di mondi altri.

Sono 5 incontri, a carattere laboratoriale, sulla letteratura della migrazione per avvicinare a scrittrici e scrittori provenienti da paesi esteri ma che hanno deciso di scrivere in Italiano. Si tratta di un fenomeno letterario ancora poco conosciuto ma vivo in alcune grandi città come Roma, Milano, Bologna, Venezia e non solo. Durante il corso sarà data lettura di alcuni testi di donne scrittrici.



Il secondo modulo "Percorsi nelle culture e civiltà islamiche", a cura di Anne Elizabeth Marino, avrà carattere seminariale e verterà sul dialogo con i gruppi di origine culturale diversa presenti sul territorio e sulla diffusione delle conoscenze essenziali per vivere in ambienti interculturali. In particolare saranno affrontate tematiche concernenti la conoscenza di culture e civiltà di ambito islamico.





Gli incontri avranno luogo nella sala Maria Eletta Martini del CRED (via S. Andrea 33, centro storico Lucca).

Il primo modulo è a numero chiuso (da un minimo di 12 a un massimo di 20 partecipanti) e prevede l’iscrizione entro il 3 marzo da indirizzare a Monica Rosati, coordinatrice del progetto, all’indirizzo e-mail mrosati@comune.lucca.it, recapito utile anche per richiedere informazioni. Le lezioni di questo corso sono in programma il 6, 13, 20, 27 marzo con orario 16.15 -18.45 e 4 aprile con orario 16,15- 19,15.

Il secondo modulo prenderà avvio il 22 marzo e proseguirà il 5, 12, 19 aprile 2018 con orario 16.15 – 19.15.