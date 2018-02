Alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca il convegno “La Lezione Di Don Lorenzo Milani"

Altre notizie brevi

venerdì, 9 febbraio 2018, 19:39

"Sono - spiega Domenico Capezzoli di Progressisti e Valori - favorevole nel sostenere il Centro Sinistra, ma non credo che la buffonata Civica Popolare lo sia. Il partito di cui mi sono identificato e dove ho dato tutte le mie energie ha fatto una scelta che non condivido , ne...

venerdì, 9 febbraio 2018, 17:33

Sabato 10 febbraio proseguirà con il quarto appuntamento il IV Festival Regionale di Teatro amatoriale “Il ToscaNello” organizzato dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Provinciale di Lucca e dalla F.I.T.A. Regionale della Toscana, in collaborazione con il Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a...

venerdì, 9 febbraio 2018, 17:06

Quali sono le maggiori criticità della sanità lucchese? Per rispondere a questa domanda giovedì 8 febbraio il sindaco Alessandro Tambellini, assieme al consigliere Cristina Petretti, ha voluto incontrare i medici lucchesi nella sede dell’Ordine dei Medici in via Guinigi.

venerdì, 9 febbraio 2018, 14:17

"Da troppo tempo-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo della Lega in Consiglio regionale-vi è, a Tassignano, un'ex scuola primaria desolatamente ed indegnamente abbandonata ad ogni tipo di atto vandalico, tipo quello andato in scena nelle ultime ore." "Un'immobile che, col passare degli anni-prosegue il Consigliere-è diventato sempre più disastrato senza parlare del...

venerdì, 9 febbraio 2018, 13:34

Continua il grande successo di Buy Wine, ottava edizione della più importante iniziativa B2B per il settore vitivinicolo realizzata da Regione Toscana con la collaborazione di PromoFirenze, azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze. 215 produttori toscani, di cui 69 biologiche e biodinamiche, che presenteranno vini appartenenti a oltre...

venerdì, 9 febbraio 2018, 12:22

In occasione del 47° anniversario dell'adozione della Convenzione di Ramsar il Comune di Capannori in collaborazione con Escursioni Personalizzate e Wwf Toscana Nord promuove per domenica 11 febbraio l’iniziativa “Le aree umide del Bientina: Bottaccio e Gherardesca”.

venerdì, 9 febbraio 2018, 11:41

Dopo il grande successo della partecipazione della Coop. Don Aldo Mei alle prime due domeniche del Carneval Marlia 2018, tutto lo staff della Cooperativa sarà presente anche Domenica 11 Febbraio con animazione, giochi e soprattutto con la sfilata del carro di carta pesta "Natura in Fiore" costruito dai bambini, dai...

venerdì, 9 febbraio 2018, 11:37

Si riaprono i termini per dare la propria disponibilità a essere nominati scrutatori per le elezioni politiche del 4 marzo. Tutti coloro che sono già iscritti all'apposito albo, con precedenza a disoccupati, inoccupati o studenti, a partire da oggi (venerdì 9 febbraio) fino a giovedì 15 febbraio possono presentare domanda...

venerdì, 9 febbraio 2018, 10:49

“Liberi e Uguali” di Lucca si stringe intorno a Cecilia nel momento della morte del padre."Di Luigi Carmassi - scrivono i compagni e gli amici di "Liberi e Uguali" - ricordiamo con affetto e rimpianto l’impegno civile, la passione politica, l’intransigenza morale.

venerdì, 9 febbraio 2018, 09:58

Confartigianato Imprese Lucca comunica che nei giorni scorsi è stata sciolta la riserva sull’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL nel settore dell'Autotrasporto merci.