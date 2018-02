Altopascio: al via i lavori di Acque SpA per sostituire le tubature

lunedì, 26 febbraio 2018, 16:16

Sono in partenza i lavori di Acque SpA per sostituire le tubature idrauliche in via Tesei e via Salvo D'Acquisto, ad Altopascio.

I lavori, programmati dall'azienda e realizzati con la partecipazione dell'amministrazione comunale, ammontano a circa 120 mila euro e servono per ammodernare la rete idrica, partendo proprio da quelle zone con maggiori criticità. L'intervento, che dovrebbe essere completato entro la primavera, interesserà anche un piccolo tratto di via Regione Emilia Romagna e prevede la sostituzione di oltre 320 metri di tubazioni, con il risanamento di circa 40 allacci. Acque SpA, inoltre, sta procedendo con i lavori di sostituzione di un tratto della condotta fognaria in via Martiri delle Foibe a Badia Pozzeveri: un intervento da 50mila euro che risolverà il problema ricorrente di malfunzionamento della rete idrica, soprattutto durante le giornate di pioggia.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, l'amministrazione comunale ha istituito il divieto di sosta e il senso unico alternato in via Tesei, via D'Acquisto e via Regione Piemonte. Il divieto resterà valido da oggi, lunedì 26 febbraio, fino al 31 marzo o, in caso di maltempo prolungato, fino al termine dei lavori.