Anteprime di Toscana 2018, il programma della giornata

martedì, 6 febbraio 2018, 13:37

Sabato 10 febbraio alle ore 9.30-17.30 alla Fortezza da Basso – Padiglione Cavaniglia in Viale Filippo Strozzi 1 – Firenze si terrà "Anteprime di Toscana 2018" con il seguente programma: 09:30 – 17:30 Anteprime dei vini a cura dei Consorzi: Carmignano, Casole d’Elsa, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Maremma Toscana, Montecarlo di Lucca, Montecucco, Pitigliano e Sovana, Val di Cornia e Valdarno di Sopra. 10:30 “Il sangiovese & Co. in Toscana: passato, futuro e buone norme” - Degustazione guidata da una sommelier professionista 12:00 Presentazione della Settimana delle “Anteprime di Toscana 2018” e focus sul comparto vitivinicolo toscano Il presidente ASET Stefano Tesi coordina gli interventi: Marco Remaschi – Assessore all’Agricoltura della Regione Toscana Fabio Del Bravo – Direttore dello Sviluppo Rurale ISMEA Luca San Just di Teulada – Presidente A.VI.TO. Trudie Styler – TENUTA IL PALAGIO 12:45 Apertura ufficiale della Settimana delle “Anteprime di Toscana 2018” Brindisi di inaugurazione con Sting e Trudie Styler 13:00 – 14:30 Light Lunch 15:00 “Un viaggio attraverso i vitigni locali: autoctoni riscoperti e alloctoni radicati” - Degustazione guidata da una sommelier professionista Per le degustazioni guidate è possibile prenotarsi direttamente il 10 Febbraio mattina presso il Welcome desk. Per informazioni:  PromoFirenze - Anteprime di Toscana 10 febbraio – Federica Burresi e Francesco Pannocchia +39 393 9238189 press@buy-wine.it http://www.anteprimetoscane.it e http://www.buy-wine.it