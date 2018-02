Arriva “Confocus”, la nuova iniziativa riservata alle imprese del commercio, turismo e servizi di Confesercenti Toscana Nord

lunedì, 19 febbraio 2018, 15:54

Si chiama “Confocus” ed è la nuova iniziativa riservata alle imprese del commercio, turismo e servizi di Confesercenti Toscana Nord. A partire da febbraio, ogni mese l’associazione dedica incontri e seminari su un argomento specifico, “il servizio del mese”. “Si parte con il nuovo regolamento sulla privacy – spiega il direttore Miria Paolicchi -, mentre marzo sarà dedicato ai nuovi servizi innovativi per le imprese. “Confocus” prevede una serie di incontri gratuiti nelle varie sedi, gli “Open day” e poi un seminario conclusivo anch’esso gratuito”. Dopo il primo appuntamento di martedì scorso a Pisa, lunedì 26 sarà la sede Confesercenti di Lucca in via delle Tagliate a disposizione per consulenze gratuite dedicate al nuovo regolamento sulla privacy, nuovo regolamento che entra in vigore il prossimo 25 maggio per la tutela e protezione anche da parte delle piccole e medie imprese dei dati personali. Ancora Paolicchi: “L’Italia recepisce la direttiva dell’Unione Europea (2016/679) che uniforma in tutto il Vecchio Continente le norme. La novità principale del nuovo regolamento è la "responsabilizzazione" (accountability nell'accezione inglese) di titolari e responsabili delle imprese, ossia sull'adozione di comportamenti preventivi tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento sulla tutela e protezione dei dati personali. Si tratta di una grande novità per la protezione dei dati in quanto viene affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel regolamento. Un cambiamento di ottica rispetto alle precedenti normative: le azioni infatti dovranno avvenire a monte, prima di procedere al trattamento dei dati vero e proprio”. La conclusione del direttore Confesercenti Toscana Nord: “Il nuovo regolamento richiede, pertanto, un'analisi preventiva e un impegno applicativo da parte degli imprenditori. Di questo e dei nuovi adempimenti ne parleremo nei nostri “Open day” gratuiti: basterà prendere un appuntamento presso la nostra sede di Lucca (0583 43281) per prenotare la consulenza”.