Caddeo e Venturini (PalP): "Esprimiamo il nostro totale appoggio alla candidata Nicoletta Gini"

sabato, 24 febbraio 2018, 09:30

Luna Caddeo e Gianluca Venturini di Potere al popolo Lucca e Viareggio esprimono il loro totale appoggio a Nicoletta Gini candidata al plurinominale della camera: "Durante il confronto con gli altri candidati - dichiarano -, alzandosi e lasciando la trasmissione, ha dimostrato l'incostituzionalità di Casa Pound e Italia agli italiani. Verrebbe da chiedersi come facciano alcune forze politiche (come il PD e liberi e uguali ma anche la magistratura stessa), manifestare e dichiararsi contro il fascismo, fare le passerelle prettamente elettorali all anagrafe antifascista di Sant’Anna e poi permettere a formazioni dichiaratamente fasciste (sia pure del "terzo millennio" come amano definirsi)di portare avanti ufficialmente le loro idee antidemocratiche e razziste e addirittura la possibilità di partecipare alle elezioni, con "diritto" di confronto".



"Ribadiamo - affermano - che per noi l’antifascismo è e sarà sempre militante, che autorganizzazione, solidarietà e mutualismo sono le nostre pratiche. Siamo presenti nella lotta per la casa e il diritto all’abitare, Ci battiamo contro i licenziamenti causati dalla cancellazione dell’articolo 18 il Jobs act , contro la legge fornero i tagli e la privatizzazione della scuola della sanità e dei servizi pubblici".



"Siamo contro - concludono - le politiche economiche e sociali antipopolari dell’Unione Europea che fa gli interessi delle banche e dell’alta finanza. Crediamo indispensabile la difesa dei beni comuni e del patrimonio pubblico, di un ambiente liberato dai veleni, dalla speculazione edilizia dalle mafie e dalla corruzione. Vogliamo un mondo di pace, il disarmo nucleare, il taglio alle spese militari ,ridistribuendo quei fondi ai bisogni sociali come appunto lavoro, istruzione e sanità. In conclusione ribadiamo il nostro totale sostegno a Nicoletta per non aver concesso alcuna legittimità politica alle forze fasciste. Democrazia significa Potere al popolo : è nel nostro DNA difenderlo dai rigurgiti fascisti".