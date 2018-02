Capezzoli (PeV): "Al Passaglia, gli studenti segnalano presenza di amianto. Noi chiediamo alle istituzioni di intervenire"

domenica, 18 febbraio 2018, 14:17

Gli studenti della Scuola superiore il Passaglia denunciano la presenza di eternit nel cortile della scuola. "L'amianto o asbesto - esordisce Domenico Capezzoli di Progressisti e Valori -, è un minerale molto diffuso in natura e largamente utilizzato in passato, fino a quando non è stata accertata la sua pericolosità per la salute delle persone e per l'ambiente.La pericolosità dell'amianto consiste, infatti, nella capacità che il materiale ha di rilasciare fibre potenzialmente inalabili dall'uomo, fibre che hanno la caratteristica di dividersi in senso longitudinale anzichè trasversale come le altre tipologie di fibre. I materiali più pericolosi sono ovviamente quelli contenenti amianto friabile, il cemento-amianto (o Eternit) ha una pericolosità molto inferiore dato che le fibre al suo interno sono presenti in misura dal 10 per cento al 15 per cento, rispetto ai materiali friabili che possono arrivare anche al 100% di presenza di fibre. La sua pericolosità è comunque legata allo stato di conservazione.



"Non sempre l'amianto, però, è pericoloso - spiega -; lo è sicuramente quando può disperdere le sue fibre nell'ambiente circostante per effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, eolica, da stress termico, dilatamento di acqua piovana. Per questa ragione il cosiddetto amianto friabile che cioè si può ridurre in polvere con la semplice azione manuale è considerato più pericoloso dell'amianto compatto che per sua natura ha una scarsa o scarsissima tendenza a liberare fibre.



"Progressisti e Valori - conclude - chiede alle istituzioni preposte di intervenire urgentemente".