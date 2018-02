Capezzoli (PeV): "Interveniamo sulle gestioni delle Rsa. Tutte le Istituzioni, la smettano di girarci intorno"

sabato, 24 febbraio 2018, 11:52

Domenico Capezzoli (PeV) interviene in merito alla questione delle rsa a Lucca: "Il 13 novembre 2015 - esordisce - il comune di Lucca indice una maxi gara che mira a trovare un gestore privato per le Rsa del Comune, dopo tre anni di proroghe ininterrotte del contratto d'appalto con la cooperativa sociale Kcs Caregiver di Bergamo. Dall'appalto , si passa alla formula della concessione sancito dal codice degli appalti del Comune :Una maxi concessione da oltre 12 milioni di euro in tre anni per la gestione della Pia Casa e del centro anziani di Monte San Quirico. La stessa sorte è stata prevista anche per l'altra Rsa di proprietà del Comune di Lucca, quella di Villa Santa Maria a Santa Maria del Giudice, la quale però non è inserita nella gara in questione bensì sarà data in concessione con una procedura ad hoc. In tutto nelle due case di riposo lavorano circa 180 dipendenti, dagli addetti ai servizi vari come pulizie e cucina, agli educatori, dagli infermieri ai fisioterapisti agli incaricati all'assistenza che si occupano di curare ogni giorno 145 anziani, la maggior parte non autosufficienti. il concessionario (singolo o consorziato) dovrà garantire al Comune un canone annuale minimo di 40.193,73 euro. I sindacati Cgil e Uil intervengono sui meccanismi di gara sostenendo il privilegio dell'offerta economica e non del progetto. Le cooperative che partecipano alla concessione sono 4. Il 3 Marzo 2016 si è proceduto con l'aggiudicazione provvisoria alla cooperativa sociale Agorà d'Italia, successivamente la Cooperativa che arriva seconda cooperativa Proges di Parma fa un ricorso al Tar e lo vince. Il Comune da l'incarico a quest'utima".



"Su tutta la questione - continua Capezzoli -, si evince un taglio netto ai servizi e una preoccupazione dei dipendenti per quanto riguarda il posto di lavoro, dei familiari per il servizio scarso dopo la scelta del Comune dirisparmiare economicamente. Premesso che la posizione di Progressisti e Valori è: che quella Concessione annullata dal Tar prima, e confermata successivamente dal Consiglio di Stato, andava rifatta , prendiamo atto che ci sono problematiche da risolvere e subito , Partiamo dalla questione degli esuberi dei dipendenti che dal nostro punto di vista hanno il diritto di lavorare. Il Comune e tutte le istituzioni la smettano di girarci intorno. Altra questione da risolvere la concessione dell'Rsa Villa Santa Maria e esuberi dipendenti. Apprendiamo che quella struttura necessita di lavori che ammontano a 2 milioni di euro, inoltre sappiamo che per eseguirli ci deve essere il tempo di un anno e che viene momentaneamente chiusa . Sappiamo che gli anziani verranno spostati nelle altre Rsa".



"Gli operatori? Gli anziani. Auspichiamo - conclude Capezzoli - che all'incontro di martedì con le parti sociali, Il comune e le altre istituzioni arrivino ad una soluzione concreta".