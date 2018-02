Capezzoli, (Progressisti e Valori): "Alle elezioni del 4 marzo sosterrò e voterò la lista ulivista "Insieme"

"Sono - spiega Domenico Capezzoli di Progressisti e Valori - favorevole nel sostenere il Centro Sinistra, ma non credo che la buffonata Civica Popolare lo sia. Il partito di cui mi sono identificato e dove ho dato tutte le mie energie ha fatto una scelta che non condivido , ne ho preso atto e me ne sono andato. Questo partito si chiama Italia dei Valori. Comunque il 4 Marzo vado a votare per il centro sinistra. Come avevo auspicato, l'alleanza dell'Idv con la lista ulivista "Insieme" era la più sensata . Purtroppo sappiamo la scelta della dirigenza Idv. In sintesi a livello locale continuo con Progressisti e Valori, a livello Nazionale voterò e sosterrò la lista ulivista".