Chiusa dal 12 al 17 febbraio la stazione ecologica di Monte S.Quirico

Altre notizie brevi

martedì, 6 febbraio 2018, 16:52

Dal 1 marzo il comune di Lucca, oltre agli strumenti telematici tradizionali, utilizzerà per le gare inerenti l'acquisto di beni e servizi da fornitori la nuova piattaforma messa a disposizione dalla Regione Toscana denominata ancora "Sistema Telematico Acquisti regionale della Toscana START".

martedì, 6 febbraio 2018, 16:24

Oltre 18mila viaggiatori di 90 treni regionali controllati con verifiche a terra e a bordo.

martedì, 6 febbraio 2018, 15:26

Il Co.Ri.Ed. Consorzio Rivenditori Edili, con sede in Capannori, comunica che per il giorno 16 febbraio dalle ore 14 presso la Chiesa di San Francesco in Lucca, ha organizzato un incontro dal tema “L’economia circolare riparte dall’edilizia”.

martedì, 6 febbraio 2018, 13:37

Sabato 10 febbraio alle ore 9.30-17.30 alla Fortezza da Basso – Padiglione Cavaniglia in Viale Filippo Strozzi 1 – Firenze si terrà "Anteprime di Toscana 2018" con il seguente programma: 09:30 – 17:30 Anteprime dei vini a cura dei Consorzi: Carmignano, Casole d’Elsa, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Maremma Toscana, Montecarlo...

martedì, 6 febbraio 2018, 12:10

Si riunirà giovedì 8 febbraio, alle 17, nella ex sala giunta del Comune, la commissione che sorteggerà i nominativi degli scrutatori da assegnare alle sezioni elettorali per le elezioni politiche del 4 marzo prossimo, dando la precedenza a coloro che sono disoccupati, inoccupati o studenti e che hanno comunicato disponibilità...

martedì, 6 febbraio 2018, 11:46

Un trattamento estetico vale molto di più per un malato oncologico, è un vero e proprio sostegno al propio benessere psicofisico. Ecco perché Confartigianato Firenze esprime grande soddisfazione per la mozione presentata dal consigliere regionale Enrico Sostegni e approvata nell'ultima seduta del Consiglio Regionale della Toscana che riconosce l'estetica sociale...

martedì, 6 febbraio 2018, 08:55

Venerdì 9 febbraio alle ore 17, presso il Museo Nazionale di Palazzo Mansi, si terrà la presentazione del volume "Lucca una città di Seta. Produzione, commercio e diffusione dei tessuti lucchesi nel tardo Medioevo" di Maria Ludovica Rosati e Ignazio del Punta.Saluti: Alessandro Tambellini, Sindaco di Lucca, Rosanna Morozzi, Direttrice...

lunedì, 5 febbraio 2018, 17:43

Lo scrittore di gialli Daniele Venturini, sabato 10 febbraio, presso Auditorium della Fondazione Banca del Monte, in Piazza San Martino a Lucca, presenterà il suo ultimo romanzo: “Le Indagini del Comandante Tenax – “Fuoco Amico”. Il giallo è ambientato nel litorale Comacchiese in Provincia di Ferrara, dove Venturini ha effettuato...

lunedì, 5 febbraio 2018, 13:30

Il Movimento 5 Stelle porta in regione il caso delle assunzioni di personale da parte dell’Autorità Portuale regionale, bloccate dalla pronuncia della Corte Costituzionale in merito all’illegittimità della normativa toscana che autorizzava tali assunzioni.

lunedì, 5 febbraio 2018, 13:14

Sabato 10 marzo 2018 alle ore 17,00 presso il Cortile F. Carrara - Sala biblioteca G. Fambrini Istituto Storico Lucchese si terrà la presentazione del numero 1-2 / 2017 della Rivista di Archeologia, Storia e Costuma edita dall'Istituto Storico Lucchese.