Confartigianato, consueta visita al Cosmoprof Worldwide Bologna

Altre notizie brevi

giovedì, 22 febbraio 2018, 18:33

Arriva immediata la controrisposta di Potere al Popolo Lucca al senatore Andrea Marcucci (Pd) sulla questione dei finanziamenti pubblici milionari ricevuti dalla sua azienda. "Il senatore PD Andrea Marcucci - si legge in una nota del gruppo -, in risposta al comunicato stampa con il quale denunciavano il gigantesco conflitto...

giovedì, 22 febbraio 2018, 17:05

Tutte e tutti, con le loro personalità e le loro diverse abilità, hanno diritto a una vita dignitosa. La condizione personale e sociale non deve limitare la libertà e l’uguaglianza e dei cittadini, ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che di fatto le impediscono. Sono i contenuti dell’articolo...

giovedì, 22 febbraio 2018, 16:33

Venerdì 23 febbraio, alle ore 21:15, al Teatro San Girolamo di Lucca proseguirà la terza edizione della rassegna “Chi è di scena! San Girolamo 2018” organizzata dalla F.I.T.A. - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

giovedì, 22 febbraio 2018, 15:28

"Anche i candidati di Leu che criticano la nostra riforma ne beneficeranno. La loro è una posizione ideologica che non tiene conto della realtà del paese e del fatto che le imprese sono stremate e non riescono a pagare le tasse e gli stipendi.

giovedì, 22 febbraio 2018, 15:27

Mercoledì 21 febbraio presso Isi Pertini di Lucca si è tenuto un incontro con i partner del PTP For.Tu.Na, il Polo Tecnico Professionale riconosciuto dalla Regione Toscana che opera nella provincia di Lucca nel campo della Formazione, Turismo, Natura ed Arte con l’obiettivo di relazionare le attività svolte, presentare i...

giovedì, 22 febbraio 2018, 15:04

E-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, comunica che domani, venerdì 23 febbraio, effettuerà un intervento di potenziamento del sistema elettrico tra i comuni di Lucca e Capannori per il restyling delle cabine elettriche che forniscono alimentazione alla zona compresa tra...

giovedì, 22 febbraio 2018, 12:16

Sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 febbraio al Cinema Artè sarà effettuata una promozione speciale per tutti i residenti del Comune di Capannori.

giovedì, 22 febbraio 2018, 10:52

È stato revocato lo sciopero generale nazionale per il personale della dirigenza medica veterinaria e sanitaria previsto per l'intera giornata di domani venerdì 23 febbraio 2018 indetto dalle organizzazioni sindacali Anaao-Assomed, Cimo-Aaroi-Emac, Fp-Cgil Medici e Dirigenti SSN, FVM Federazione Veterinari e Medici, Fassid (Aipac - Aupi - Simet - Sinafo...

giovedì, 22 febbraio 2018, 10:48

Accordo Ascit e Aci per agevolare i cittadini nella sostituzione dei contenitori per la raccolta porta a porta. Il servizio, attivo tutti i sabati dalle 10.30 alle 11.30, parte sabato 3 marzo presso la sede di Porcari dell'Automobile Club di Lucca in Stazione angolo via G.

giovedì, 22 febbraio 2018, 09:56

Univendita chiude il 2017 con un fatturato delle imprese associate pari a 1 miliardo e 660 milioni di euro, con un incremento dell’1,8% rispetto al 2016. «Inanelliamo così una crescita per l’ottavo anno consecutivo –dichiara il presidente di Univendita Ciro Sinatra–.