Da lunedì 12 febbraio divieto di transito in via della Rimembranza a Marlia per lavori di allacciamento fognario

sabato, 10 febbraio 2018, 12:06

Da lunedì 12 febbraio fino al termine dei lavori saranno istituiti un divieto di transito in via della Rimembranza e un senso unico alternato in via Carlo Del Prete, nella frazione di Marlia, per interventi di allacciamento fognario.



In particolare il provvedimento riguarderà via della Rimembranza dal civico 2 fino all'intersezione con via Carlo Del Prete e via Carlo Del Prete nel tratto presso il Monumento.



I residenti sono autorizzati ad accedere in deroga al divieto di transito, adottando le dovute cautele e senza superare la testata di avanzamento del cantiere. È inoltre sempre consentito l'accesso ai mezzi di soccorso.