Dal primo marzo al 30 aprile sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico

martedì, 27 febbraio 2018, 17:23

A partire dal primo marzo saranno aperte le iscrizioni online al servizio di scuolabus per il prossimo anno scolastico 2018/2019.

Per accedere al servizio, ad oggi utilizzato da 968 bambini, gli interessati dovranno presentare la richiesta entro il 30 aprile 2018 accedendo al sito del Comune di Lucca www.comune.lucca.it e in particolare nell’area tematica “Scuola ed istruzione – Servizio trasporto scolastico” e seguire le indicazioni riportate.



Coloro che hanno già presentato domanda di iscrizione per l’anno scolastico precedente, per accedere al programma Web, potranno utilizzare le credenziali già usate nell'anno passato e in loro possesso. Le persone che accedono per la prima volta ai servizi invece potranno seguire le modalità indicate nel "Manuale iscrizioni e domande online per la pubblica istruzione", consultabile nella sezione "Documenti" del portale.

Chi non avesse la possibilità di accesso a internet potrà trovare specifiche postazioni nell’ufficio Servizi Scolastici (Piazza dei Servi, n°5) il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 14 oltre al mercoledì con orario 9 -13 e alla sede Urp (Via del Moro) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.



Le istanze di esenzione e agevolazioni tariffarie ai servizi di ristorazione e trasporto potranno essere inoltrate a partire dal mese di maggio (a tal proposito verrà data comunicazione sul sito del Comune di Lucca www.comune.lucca.it). In ogni caso per la presentazione di tali richieste è necessario essere in possesso della dichiarazione ISEE 2018.



Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:

email: trasportiscolastici@comune.lucca.it

telefono: 0583/445710-445723