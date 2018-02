“Elezioni e bene comune”: è questo il titolo dell’incontro-confronto tra i Candidati alla Camera dei Deputati organizzato dall'Azione Cattolica

venerdì, 16 febbraio 2018, 22:33

“Elezioni e bene comune”: è questo il titolo dell’incontro-confronto tra i Candidati alla Camera dei Deputati, nel Collegio uninominale di Lucca, che si terrà giovedì 22 febbraio 2018 alle ore 21 presso i locali parrocchiali di San Marco, via delle Ville prima, 36. Ad organizzarlo è l’Azione Cattolica di Lucca in collaborazione con Centro culturale “P.M. Vermigli”, F.U.C.I. (Federazione Universitaria Cattolica Italiana), M.E.I.C. (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale) e Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro. L’incontro sarà sviluppato come un vero e proprio dibattito tra tutti i Candidati a cui, a turno e con un preciso tempo di risposta, saranno rivolte le stesse domande sul proprio programma politico, ideali e proposte concrete che porteranno in Parlamento. Per ulteriori info: giovaniadulti.ac.lucca@gmail.com Seguici su Facebook: Azione Cattolica Lucca