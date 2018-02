Elezioni, LeU: domani Roberto Speranza a Castelnuovo Garfagnana e Lucca

Altre notizie brevi

sabato, 17 febbraio 2018, 19:46

Il Movimento 5 Stelle di Capannori informa le aziende che hanno i bidoni del non riciclabile che nel Consiglio Comunale del 13 febbraio 2018 sono state approvate le tariffe 2018 (ulteriormente aumentate), ma ancora una volta non è stata fatta chiarezza sul giorno previsto per il conferimento da parte delle aziende.

sabato, 17 febbraio 2018, 19:45

I due candidati di Liberi e Uguali, Cecilia Carmassi (Camera) e Luca Baccelli (Senato) seguiranno domenica 18 febbraio le due iniziative che vedono Roberto Speranza illustrare a Lucca la propria proposta politica e programmatica.

sabato, 17 febbraio 2018, 19:40

"Crescere insieme...genitori si diventa": si chiama così il corso di massaggio infantile, rivolto a mamme e papà con bambini da 0 a 12 mesi, organizzato dal Comune di Altopascio insieme con l'Associazione italiana massaggio infantile (AIMI).

sabato, 17 febbraio 2018, 19:31

Per i patiti dello shopping alternativo, lontano dal luccichio dei centri commerciali, e dove oltre alla convenienza si va alla ricerca di un'atmosfera che non si riscontra nei negozi eleganti sabato 24 e domenica 25 febbraio, in un caleidoscopio di voci, luci che rendono gli acquisti tra le bancarelle itineranti...

sabato, 17 febbraio 2018, 19:31

Domenica 18 febbraio alle ore 12.30 il circolo ricreativo culturale di Piaggione ospiterà l'evento: "A pranzo con l'arte". Sotto la guida organizzativa di Aldo Baiocchi e Marco Nicoli esporranno i seguenti pittori: Giuseppe Aldi, Di Stefano Giuseppe, Novelli Francesco, Massimo Orsucci e Turini Marco.

sabato, 17 febbraio 2018, 16:11

"Bene - spiega Domenico Capezzoli responsabile di Progressisti e Valori - la decisione del Comune di Capannori di incentivare gli esercizi commerciali del proprio territorio che tolgono i vari apparecchi 'mangia soldi' all'interno della propria attività.

sabato, 17 febbraio 2018, 15:27

Codice giallo su tutta la Toscana. E' quello che scatterà dalle otto di stasera, sabato 17 febbraio, fino alle 20 di domani, con fenomeni in parte della regione comunque in attenuazione già dalle otto di domani mattina.

sabato, 17 febbraio 2018, 15:15

Ecco gli eventi organizzati da Potere al Popolo Lucca per martedì 20 febbraio in occasione della visita di Giorgio Cremaschi (sindacalista USB e candidato di Potere al Popolo) a Lucca.La giornata sarà organizzata in questo modo:- Ore 12:00 picchetto e volantinaggio davanti ai cancelli della Perini.

sabato, 17 febbraio 2018, 13:59

Sono circa 120mila le cause civili pendenti in Toscana e relative a liti per questioni condominiali. La stima arriva dal Codacons, che ha stilato anche la classifica dei problemi più comuni alla base dei contrasti nei condomini della regione.

sabato, 17 febbraio 2018, 11:00

Martedì 20 febbraio alle ore 21 nei locali parrocchiali di Massa Macinaia si terrà un incontro pubblico per parlare dei lavori alla rete fognaria che a breve interesseranno la frazione e di metanizzazione. All'incontro interverrà il sindaco Luca Menesini insieme ai tecnici del Comune e di Acque Spa.