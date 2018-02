Escursione sullo Scarpiglione e sull'Altopiano delle Pizzorne

Altre notizie brevi

Venerdì alle ore 21:15, al Teatro San Girolamo di Lucca inizierà la terza edizione della rassegna “Chi è di scena! San Girolamo 2018” organizzata dalla F.I.T.A. - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

L'intero sistema di Confcommercio Imprese per l'Italia - Province di Lucca e Massa Carrara si stringe al sindaco di Montecarlo Vittorio Fantozzi per la scomparsa del padre Ivaldo. All'amico Vittorio l'abbraccio affettuoso e le più sentite condoglianze da parte del presidente Ademaro Cordoni, del direttore Rodolfo Pasquini, della giunta e...

Con il via libera al regolamento attuativo, approvato nell'ultima seduta di Giunta, viene resa operativa la nuova legge regionale sulla gestione e il controllo del potenziale viticolo, che recepisce le novità che negli ultimi anni hanno interessato il settore vitivinicolo.

50&Più Università comunica che, nell'ambito delle conferenze organizzate dall'Associazione, venerdì 9 febbraio la professoressa Monica Menesini parlerà sul tema "Perché invecchiamo". Cosa succede alle nostre cellule con lo scorrere del tempo. Cosa si può fare per rallentare questo inevitabile processo? Appuntamento alle ore 16,00 a Palazzo Sani.

Venerdì 9 febbraio alle 21.15 al Teatro San Girolamo in via Girolamo a Lucca andrà in scena "La Burla In Musica" con Cosetta Gigli, Dante Francesconi, Luca Giannecchini, Giuseppe Lencioni e al pianoforte Simona Gemignani, Luca Roberti, Rachele Bruni e Alessandra Morra. Presenta Maurizio Bartolini.

Quarto ed ultimo appuntamento della rassegna “Giovani scrittrici lucchesi sull’onda del cambiamento”: sabato 10 febbraio alle 17.30, presso l’Auditorium della Biblioteca Civica Agorà, è la volta della poesia con Irene Paganucci.

L'associazione Luccablues, con il patrocinio del Comune di Lucca, organizza per questo fine settimana a Villa Bottini "Acoustic Blues Festival".L'appuntamento è fissato per sabato 10 e domenica 11 febbraio alle 21. Saranno presenti artisti provenienti da tutta la Toscana e dalla Liguria: sabato si esibiranno Diego Schiavi, Black Days, Mimmo...

Cantieri al lavoro da domenica 11 febbraio a sabato 30 giugno, tra Sarzana e Vezzano Ligure, sulla linea ferroviaria Pisa – La Spezia.

Sabato prossimo (10 febbraio), alle ore 17,30, nella sala del dopolavoro ferroviario (via Camillo Benso Cavour 123), Potere al Popolo Lucca organizza "Quando tutte le donne del mondo - Per una formazione delle donne alla politica", un incontro pubblico per discutere di femminismo e politiche di genere.

Sabato 10 febbraio alle ore 17 si terrà presso il Circolo Centro Storico del PD in Piazza S.Francesco un incontro pubblico con i candidati Stefano Baccelli e Andrea Marcucci. Parteciperà all'incontro il Sindaco Alessandro Tambellini. I cittadini potranno conoscere il Programma del PD e, in particolare, le proposte che i...