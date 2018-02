"Geometri in evoluzione": presentazione del libro al Nottolini

martedì, 13 febbraio 2018, 12:12

Geometri in evoluzione è il titolo del libro che sarà presentato sabato prossimo, 17 febbraio alle ore 10,00 presso l'aula magna dell'Istituto per geometri "L. Nottolini" di via Barsanti e Matteucci. L'evento è aperto al pubblico e vedrà la partecipazione dell'autore, Salvatore Della Monica, del presidente del Collegio dei Geometri, Pietro Lucchesi e dei membri della commissione scuola del collegio. Della Monica nelle pagine del suo libro riflette sul mondo di una professione, quella del geometra, che è profondamente mutata nel corso degli anni, a partire, come afferma lui stesso, dai primi anni del terzo millennio. Un cambiamento che ha però aperto nuove prospettive per il futuro, a dispetto di chi sostiene che la professione è in crisi. Niente di più falso. Questo libro è dedicato ai geometri del futuro, uno strumento utile per imparare a navigare nel mare dell'evoluzione e farsi strada in una professione che oggi più che mai viene richiesta in diversi settori e che, come tutte le altre attività, richiede impegno, tenacia e soprattutto creatività da poter spendere nel mondo del lavoro. Salvatore Della Monica è titolare di uno studio di Project Management per l'edilizia con sede a Legnano. Libero professionista dal 1985, dal paese di Cava dei Tirreni è approdato a Milano dove ha lavorato come dipendente, prima di dedicarsi a un nuovo percorso, quello di fornire servizi nell'ambito della realizzazione di importanti progetti sul territorio nazionale. Un geometra del futuro dunque che con la sua testimonianza intende stimolare gli studenti di oggi a pensare positivamente al loro domani professionale.