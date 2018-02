Giornata del Rene a Lucca: screening gratuito l'8 marzo in Piazza Napoleone

Altre notizie brevi

mercoledì, 28 febbraio 2018, 19:27

Informiamo le aziende di autotrasporto che la prefettura di Lucca a causa dell’allerta meteo arancione per rischio neve, ha adottato a partire dalle ore 22.00 di oggi mercoledì 28 febbraio fino a successiva comunicazione un provvedimento di divieto di transito dei mezzi pesanti con portata superiore ai 7,5 t (TIR)...

mercoledì, 28 febbraio 2018, 19:26

Il 25 marzo alla Pia casa a Lucca, Via Santa Chiara terza edizione dello stage di Yoga posturale condotto dalla Maestra Francoise Berlette.

mercoledì, 28 febbraio 2018, 18:01

Il presidente della Regione Toscana ha inviato una lettera all'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, chiedendo, alla vigilia dell'evento atmosferico che porterà neve e ghiaccio su tutta la Toscana, se Fs si sia dotata di un piano antineve che riguarda gli snodi ferroviari di tutte le aree urbane della Toscana,...

mercoledì, 28 febbraio 2018, 16:52

La ASL Toscana nord ovest informa che, a seguito dell'allerta meteo che prevede a partire dalle ore 24.00 di oggi (28 febbraio) condizioni avverse per nevicate e gelo, è stata disposta la chiusura dei centri diurni per anziani, disabili e pazienti con patologie psichiatriche, nei territori interessati dalle ordinanze emesse...

mercoledì, 28 febbraio 2018, 16:39

E' in programma venerdì 2 marzo, giorno di luna piena, in collaborazione con 'Escursioni personalizzate' della biologa Arianna Chines la seconda passeggiata notturna promossa dal Comune in occasione della 14a edizione della giornata per il risparmio energetico 'M'illumino di meno' promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2 che quest'anno...

mercoledì, 28 febbraio 2018, 16:04

Venerdì pomeriggio i candidati di Liberi e Uguali Luca Baccelli per il Senato e Cecilia Carmassi per la Camera incontreranno, presso la sede di via Luporini , la segreteria confederale della CGIL e rappresentanti delle categorie .

mercoledì, 28 febbraio 2018, 16:02

L'appello di Emiliano Mari, candidato nel Collegio uninominale alla Camera per la lista "Italia agli Italiani": "Noi di Forza Nuova facciamo appello agli italiani per la rinascita della nostra Patria - dichiara Emiliano Mari, candidato alla Camera per la lista "Italia agli Italiani".

mercoledì, 28 febbraio 2018, 15:11

I due candidati di Liberi e Uguali, Cecilia Carmassi (Camera) e Luca Baccelli (Senato),giovedi1 marzo apriranno la loro giornata con un volantinaggio davanti l’istituto superiore Vallisneri a Lucca e poi al mercato di Viareggio. Luca Baccelli proseguirà poi con un incontro con i lavoratori delle cave di marmo di Carrara.

mercoledì, 28 febbraio 2018, 13:13

Sono partiti i lavori per realizzare la nuova rotatoria a Badia Pozzeveri, in località Carbonata. Un’opera strategica, attesa da molto tempo, che, finalmente, garantirà un accesso sicuro da e per la frazione.

mercoledì, 28 febbraio 2018, 12:37

Via libera della giunta alle modalità operative della Dat, la Dichiarazione Anticipata di Trattamento, più comunemente conosciuto come testamento biologico. Dal 1 marzo anche i cittadini di Porcari potranno rivolgersi all’ufficio demografico posto al piano terra di via Roma 30 e prendere visione del modulo attraverso il quale ogni persona...