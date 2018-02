Giovedì 8 febbraio si terrà il sorteggio degli scrutatori per le elezioni politiche a Capannori

martedì, 6 febbraio 2018, 12:10

Si riunirà giovedì 8 febbraio, alle 17, nella ex sala giunta del Comune, la commissione che sorteggerà i nominativi degli scrutatori da assegnare alle sezioni elettorali per le elezioni politiche del 4 marzo prossimo, dando la precedenza a coloro che sono disoccupati, inoccupati o studenti e che hanno comunicato disponibilità tramite le modalità richieste in precedenza.