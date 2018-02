'I fondamenti della costituzione per una comunità armoniosa e sinergica': incontro con Mauro Scardovelli

Altre notizie brevi

martedì, 27 febbraio 2018, 17:26

Stanno per iniziare i “Percorsi interculturali” per docenti di ogni ordine e grado (due moduli per un totale di 25 ore) organizzati dall’assessorato alle Politiche di Genere del Comune di Lucca.

martedì, 27 febbraio 2018, 17:23

A partire dal primo marzo saranno aperte le iscrizioni online al servizio di scuolabus per il prossimo anno scolastico 2018/2019.

martedì, 27 febbraio 2018, 15:25

Venerdì sera, alla biblioteca “M.Tobino” di Camigliano alle ore 21 si parlerà del granturco in lucchesia.

martedì, 27 febbraio 2018, 14:06

Questi gli impegni di mercoledì 28 febbraio del candidato alla Camera nel Collegio uninominale di Lucca per il centrodestra unito Riccardo Zucconi:

martedì, 27 febbraio 2018, 13:16

La giornata di mercoledì 28 febbraio per i candidati di Liberi e Uguali – Cecilia Carmassi (Camera) e Luca Baccelli (Senato) si apre con i volantinaggi al polo scolastico di Piazzale Verdi. Prosegue poi con la presenza dei candidati al mercato di Lucca.

martedì, 27 febbraio 2018, 13:12

Giovedì 1° marzo alle ore 21 al polo culturale Artémisia di Tassignano è in programma la presentazione del libro 'Wonderland'- la cultura di massa da Walt Disney ai Pink Floyd -di Alberto Mario Banti, professore ordinario di Storia Contemporanea all'Università di Pisa.

martedì, 27 febbraio 2018, 13:11

Confartigianato Imprese Lucca organizza una serie di incontri con i candidati alle elezioni del 4 marzo. Iniziativa per far incontrare il mondo artigiano con i protagonisti della vita politica del nostro territorio, spaziando sui problemi delle imprese ed affrontare anche i temi economici, sociali e politici che investono la nostra...

martedì, 27 febbraio 2018, 12:29

"Con la cultura non si mangia”. Questa affermazione, pronunciata qualche anno fa da un ministro della Repubblica, è smentita dal fatto che il Italia il 2,7 % dei posti di lavoro viene dal settore dei beni e delle attività culturali.

martedì, 27 febbraio 2018, 10:47

La Casa dei Diritti dei Bambini ha organizzato alcuni incontri su tematiche della genitorialità alla casermetta San Paolino.

lunedì, 26 febbraio 2018, 22:59

"Italia agli Italiani, nata per portare sotto un un'unica insegna tutti i patrioti e gli italiani di buona volontà, continua la sua avanzata ed arruola in Forza Nuova il camerata Alessio Belli - già responsabile di Fiamma Tricolore come Vice Coordinatore Regionale in Toscana e Segretario Provinciale di Lucca, e...