Il Consorzio piange la scomparsa di Michele Lencioni, storico dipendente della sede capannorese

Altre notizie brevi

mercoledì, 7 febbraio 2018, 15:44

In un comunicato congiunto Stefano Mugnai, Giovanni Donzelli, Manuel Vescovi e Nedo Poli esprimono sconcerto per le dichiarazioni di Jacopo Ferri: "I partiti della coalizione di centro destra esprimono sconcerto per le dichiarazioni di Jacopo Ferri, che ha preso una posizione inammissibile circa l'espressione di voto.Votare PD alla Camera e...

mercoledì, 7 febbraio 2018, 13:38

Entra nel vivo la campagna elettorale del Partito Democratico. Giovedì 8 febbraio alle ore 18.45 a Lucca, presso la sala Tobino a Palazzo Ducale (Cortile Carrara,) si terrà la serata di presentazione dei candidati lucchesi del Pd alle elezioni politiche del 4 marzo.

mercoledì, 7 febbraio 2018, 12:28

"Quando applicheremo la Flat Tax, la tassa piatta per tutti al 23%, ci ringrazierà anche chi non ci voterà alle prossime elezioni politiche. La sua applicabilità è semplice matematica. Basta fare i conti per rendersi conto della sua progressività.": è quando ha detto Massimo Mallegni, candidato capolista al Senato della...

mercoledì, 7 febbraio 2018, 11:33

Si va verso il tutto esaurito per la festa di Forza Italia in programma giovedi 8 Febbraio 2018 alla Fattoria il Poggio di S.Salvatore di Montecarlo, alle ore 20,30.L'incontro ripropone per certi aspetti la cena natalizia che fu annullata all'ultimo momento dal coordinatore provinciale Maurizio Marchetti in segno di lutto...

mercoledì, 7 febbraio 2018, 10:44

I consumatori della Toscana sono sempre più preda di truffe, raggiri, disservizi, bollette troppo care, prodotti difettosi, multe illegittime e truffe on-line che trasformano la vita di tutti i giorni un vero e proprio incubo. In soccorso degli utenti della regione il Codacons lancia oggi una iniziativa denominata “SCUDO LEGALE”:...

mercoledì, 7 febbraio 2018, 10:05

Ecco i prossimi appuntamenti di campagna elettorale della lista CasaPound Italia in vista delle elezioni politiche del 4 marzo.

martedì, 6 febbraio 2018, 21:49

Le organizzazioni sindacali CGILFP, CISLFP, UILFPL chiedono alla USLNORDOVEST un tavolo urgente sul piano assunzioni e sulla stabilizzazione del precariato, “al fine di colmare la carenza,ormai divenuta intollerabile, di personale sanitario, socio sanitario ed amministrativo in cui si trova la USL NORDOVEST”.

martedì, 6 febbraio 2018, 16:52

Dal 1 marzo il comune di Lucca, oltre agli strumenti telematici tradizionali, utilizzerà per le gare inerenti l'acquisto di beni e servizi da fornitori la nuova piattaforma messa a disposizione dalla Regione Toscana denominata ancora "Sistema Telematico Acquisti regionale della Toscana START".

martedì, 6 febbraio 2018, 16:24

Oltre 18mila viaggiatori di 90 treni regionali controllati con verifiche a terra e a bordo.

martedì, 6 febbraio 2018, 15:26

Il Co.Ri.Ed. Consorzio Rivenditori Edili, con sede in Capannori, comunica che per il giorno 16 febbraio dalle ore 14 presso la Chiesa di San Francesco in Lucca, ha organizzato un incontro dal tema “L’economia circolare riparte dall’edilizia”.