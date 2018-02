Incontro su “Iro ed Eraclea” alla Biblioteca Statale di Lucca

Altre notizie brevi

È partita oggi dal Teatro Puccini di Firenze la campagna elettorale di Liberi e Uguali in Toscana, insieme al presidente nazionale Pietro Grasso: “Siamo la vera novità di queste elezioni, al centro del nostro programma la lotta alla disuguaglianza”.Il primo a salire sul palco è stato il governatore toscano Enrico...

La segreteria della Uil pensionati provinciale di Lucca informa tutti gli iscritti alla Uil di Lucca e della Piana che è indetta un'assemblea per l'8 febbraio che si terrà al Ristorante Stefani di San Lorenzo a Vaccoli alle ore 10 in prima convocazione e alle 10.30 in seconda convocazione.

"Solitamente - affermano Elisa Montemagni e Marcella Maniglia, rispettivamente capogruppo in consiglio regionale e segretario cittadino della Lega - sono i Vigli del Fuoco che intervengono quando vi sono criticità strutturali che possono mettere in pericolo l'incolumità degli abitanti di un immobile." "Nel caso della caserma di Lucca, invece-proseguono le...

Federconsumatori Toscana partecipa al servizio civile regionale con un suo specifico progetto che prevede l'impiego di 7 volontari così distribuiti: 2 presso la sede regionale di Firenze, 1 ciascuno nelle sedi di Arezzo, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.

Appalti pulizie della Caserme dei Vigili del Fuoco della Toscana: per le lavoratrici (in tutto circa 30) stipendi in ritardo e mancata applicazione del contratto di lavoro nazionale. Sono questi i motivi che hanno indotto gli addetti a proclamare tre scioperi in 9 mesi con Filcams Cgil e UilTrasporti.

Torna il credito di imposta relativo alle spese sostenute dalle imprese del settore alberghiero per interventi rivolti alla riqualificazione delle proprie strutture ricettive. Il credito di imposta copre il 65 per cento delle spese ammissibili (nella precedente legge di Bilancio copriva il 30%) fino all'importo massimo di 200 mila euro...

Dal 1° gennaio 2018 i costi sostenuti nel corso dell’anno 2018 per l’acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale potranno essere portati in detrazione fino ad un massimo di 250 euro.

Sabato 3 febbraio alle 18 alla Verso Libri C.so di Porta Ticinese, 40 è in programma un incontro con alcuni vincitori della sedicesima edizione del premio letterario Racconti nella Rete. Partecipano gli scrittori Giangiacomo Tedeschi, Gianluca Zuccheri, Gloria Fontanive, Ugo Mauthe, Alessia Chiappini, Eleonora Capparella, Claudia Dalmastri, Riccardo Negri, Giulia...

Mercoledì 7 febbraio alle 12 all'Agorà sala corsi, alla presenza dell'assessore alla cultura dottor Stefano Ragghianti, avverrà la premiazione del concorso Presepi Trasportabili premio ' Rovaldo Taddeucci. Verranno consegnati il 1°, 2° e 3° premio. Ai vincitori le terracotte create da Cristina Franceschini.

Nel perseguire il suo scopo di promuovere una maggiore sensibilità e conoscenza sulla Dislessia l'Associazione Cre.A. (Creatività e Apprendimento), sarà ospite presso la Libreria Ubik di Lucca domenica 4 febbraio 2018 ore 17,30 per parlare di dislessia e riflettere sulla dualità amore e odio per lettura.