Informazione sull'attività del 118, martedì 13 la firma di un protocollo Regione-Associazione Stampa Toscana

Altre notizie brevi

domenica, 11 febbraio 2018, 15:08

Proposte di viaggio, spunti e approfondimenti tematici, 310 località per quasi 1.700 attrazioni, specialità enogastronomiche e artigianali, eventi e itinerari da esplorare col proprio smartphone e da percorrere a piedi, in bici, in moto o in auto, a seconda delle stagioni, degli interessi o della posizione geografica, per un totale...

domenica, 11 febbraio 2018, 14:26

Lunedì 12 febbraio alle ore 15 i candidati del centrodestra alla Camera e al Senato Riccardo Zucconi e Massimo Mallegni incontreranno presso la sede ASCOM Confcommercio in via Fillungo a Lucca i rappresentanti di categoria per confrontarsi sullo stato attuale e sulle prospettive future del settore in provincia di Lucca.

domenica, 11 febbraio 2018, 13:24

La Toscana cambia passo e punta su Millennials e Second Comers, scommettendo sul fascino contemporaneo del suo patrimonio artistico e culturale e sugli angoli inesplorati di un territorio che è necessario visitare più volte. Un approccio alla promozione turistica completamente nuovo, quello che è stato illustrato oggi a Milano dal...

domenica, 11 febbraio 2018, 11:07

Nuovo appuntamento domenica 18 febbraio dalle 15:00 alle 17:00 al Museo della Cattedrale. Nell'incontro "I segreti delle stoffe: toccare ma non toccare, giochiamo con tatto!" i bambini e agli adulti che li accompagneranno potranno sperimentare come la vista e il tatto permettano di scoprire, riconoscere, immaginare le qualità dei bellissimi...

domenica, 11 febbraio 2018, 10:22

Domani, lunedì 12 febbraio, alle ore 21, Donatella Buonriposi, Provveditore agli Studi di Lucca e Massa e candidata al Senato nella lista Civica Popolare di Beatrice Lorenzin, sarà a Capannori, presso la sede comunale, per un incontro con la cittadinanza al quale parteciperanno anche gli altri candidati della lista.

sabato, 10 febbraio 2018, 18:40

Ha riaperto in via Roma "I gelati di Piero' di Piero Pacini. Dopo il consueto periodo di chiusura invernale, Piero Pacini riapre la sua attività nella centralissima via Roma per tutti coloro che vogliono un gelato di qualità.

sabato, 10 febbraio 2018, 18:38

Massimiliano Bindocci: "Nuovo CCNL nel turismo, settore difficile ma si registra un aumento dignitoso e una tenuta nei diritti". "Una notizia - è scritto in una nota sindacale -che a Lucca riguarda diverse migliaia di lavoratrici e lavoratori, il rinnovo del CCNL del Turismo, un settore dove tutti gli attori...

sabato, 10 febbraio 2018, 17:45

Stefano Baccelli, candidato del centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Lucca, Valle del Serchio, Massarosa, Viareggio e buona parte della Piana di Lucca, domani, domenica 11 febbraio, alle 9 sarà alla Cittadella del Carnevale di Viareggio per incontrare cittadini e carristi, mentre alle 14 sarà a Tre...

sabato, 10 febbraio 2018, 17:44

Lunedì sera alle ore 20.30 al dopolavoro ferroviario accanto alla stazione di Lucca, si terrà una riunione aperta a tutta la cittadinanza su reddito di cittadinanza ed in particolare sul microcredito, che è una forma di sostegno alle piccole imprese che ha già avuto ottimi risultati in altre parti di...

sabato, 10 febbraio 2018, 16:50

Soddisfazione anche da parte di Giovanni Bernicchi, referente Fisascat Cisl Lucca, per la firma sul nuovo contratto per i dipendenti dei pubblici esercizi, della ristorazione collettiva, commerciale e del turismo, dei bar, dei ristoranti e tavole calde, dei fast food, pasticcerie, mense, spacci aziendali e delle aziende di fornitura di...