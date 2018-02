“La Direzione USL Nord Ovest è muta”: i sindacati dichiarano lo stato di agitazione

martedì, 6 febbraio 2018, 21:49

Le organizzazioni sindacali CGILFP, CISLFP, UILFPL chiedono alla USLNORDOVEST un tavolo urgente sul piano assunzioni e sulla stabilizzazione del precariato, “al fine di colmare la carenza,ormai divenuta intollerabile, di personale sanitario, socio sanitario ed amministrativo in cui si trova la USL NORDOVEST”.

“Visto la grave e non più sopportabile carenza di personale sia la RSU della Asl Toscana Nord Ovest che le organizzazioni sindacali hanno inviato diverse richieste per conoscere il piano assunzioni 2018 che purtroppo sono cadute nel vuoto. Questa carenza provoca enormi disagi sia negli operatori che devono rinunciare a riposi, ferie, permessi per poter garantire il minimo di assistenza, aumentano i carichi di lavoro e con esso lo stress lavorativo con il rischio di un aumento delle probabilità di errori, e questo in sanità si paga caro. Per tutelare dipendenti e pazienti, come azione estrema, la RSU e le organizzazioni sindacali hanno dichiarato lo stato di agitazione a partire dal 3 febbraio in tutta la Asl Toscana Nord Ovest”.