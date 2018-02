La Figc Lucca pubblica l'elenco definitivo delle scuole calcio riconosciute

Altre notizie brevi

I Rotary club di Lucca, Montecarlo, Viareggio, Massa Carrara e Lunigiana hanno deciso di unire le proprie forze per dare vita ad un'iniziativa benefica a favore delle aree di Livorno colpite dalla disastrosa alluvione che la sera del 5 settembre dell'anno scorso provocò morti ed ingenti danni a persone e cose.

Stefano Baccelli, candidato del centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Lucca, Valle del Serchio, Massarosa, Viareggio e Piana di Lucca, domani, mercoledì 21 febbraio, alle 9.30 sarà al mercato di Gallicano. Dalle 10, invece, al mercato delle Tagliate di Lucca ci sarà il banchetto informativo del PD.

Un comitato elettorale a sostegno di Massimo Mallegni anche dentro le mura di Lucca. L'inaugurazione del comitato in programma mercoledì 21 febbraio, alle ore 16.30, nei locali di Via Calderia, sarà l'occasione per incontrare i residenti e le imprese del centro storico, illustrare i punti principali della proposta del centro...

Ecco gli appuntamenti della settimana sul territorio della lista CasaPound Italia:

Le opportunità di credito alle imprese sono importantissime per le attività quotidiani delle Pmi.

Il Comitato di Lucca della Società Dante Alighieri ospita il rag. Paolo Folcarelli che parlerà della "Manifattura dei Tabacchi a Lucca" martedì 20 febbraio 2018, alle ore 17,30 nella sala della chiesina dell’ Agorà (g. c.), via delle trombe 6. Ingresso libero.

Il 12 febbraio ha preso avvio il percorso di educazione finanziaria finalizzato all’affermazione della cultura della legalità, con particolare riferimento all’economia, alla finanza e alla previdenza, proposto dalla Camera di Commercio di Lucca e organizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara che ha patrocinato l’iniziativa.

Nicoletta Gini per Potere al Popolo analizza la questione immigrazione ed accoglienza: “Come al solito, la destra fascista le spara grosse per non affrontare la realtà e dimostra ancora la poca stima che ha dei cittadini – unicamente elettori a cui chiedere il voto – suggerendo soluzioni semplici e inutili...

Domani (martedì 20 febbraio) alle ore 18 nell'aula magna dell'istituto comprensivo "Carlo Piaggia" di Capannori, nell'ambito del progetto Aeliante, sarà presentato il progetto "ScuolAgire". Interverranno Adele Caprio, fondatrice di ScuolAgire, Francesco Cecchetti, assessore alle politiche per la scuola, Tina Centoni, dirigente dell'istituto comprensivo "Carlo Piaggia" e la docente Lisiana Lotti.L'appuntamento,...

Officina Natura è lieta di invitarvi al terzo incontro del progetto NATURAlmente Avventura 2.0! dedicato ai ragazzi dai 12 ai 15 anni, che si terrà domenica 25 febbraio dalle ore 9.30 alle ore 13. Il tema di questa puntata sarà la commistione uomo - natura: come interagiscono gli esseri umani...